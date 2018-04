Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 29 glasov Ocenite to novico! Nataša Briški je novinarka, soustanoviteljica in urednica spletne postaje Metina lista. Foto: The Women's Euro-Arabian North Pole Expedition 2017 V odpravi so ženske iz kulturno različnih okolij. Prihajajo iz Francije, Švedske, Nemčije, Velike Britanije, s Cipra, iz Slovenije, Združenih arabskih emiratov, Kuvajta, Omana, Savdske Arabije, Jordanije in Katarja. Foto: The Women's Euro-Arabian North Pole Expedition 2017 Sorodne novice Ženska evro - arabska odprava na Severni tečaj Dodaj v

Evro-arabska ženska odprava, v kateri je tudi Slovenka, dosegla severni pol

Vodja odprave je bila Felicity Aston

22. april 2018 ob 22:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na severni pol je na dan Zemlje prišla 12-članska ženska evro-arabska odprava, v kateri je tudi slovenska novinarka Nataša Briški.

"Prispele smo na vrh sveta," so prek Twitterja sporočile članice odprave. "Dan Zemlje proslavljamo na vrhu sveta."

Cilj odprave – na samo pot so se po večmesečnih pripravah odpravile 15. aprila – je spodbuditi ženske k pogumnejšim korakom in jim pokazati, da je vse mogoče. Odpravo, v kateri je tudi ustanoviteljica Metine liste, je izbrala avanturistka in polarna raziskovalka Felicity Aston. Nataša se je marca 2016 odzvala na njen razpis, bila je izbrana v ožji izbor in nato po razgovoru v končno dvanajsterico žensk, Evropejk in Arabk različnih poklicev.

"Rušimo stereotipe, ozaveščamo, kaj zmoremo. Kot je povedala Felicity, naša vodja, je že pri prijavah odpravila svoj lasten stereotip, kajti prejela je ogromno prijav iz arabskega sveta. Želimo tudi ozaveščati ljudi o zagovorništvu žensk. V odpravi smo zbrane ženske iz kulturno različnih okolij. Prihajamo iz različnih držav: iz Francije, Švedske, Nemčije, Velike Britanije, s Cipra, iz Slovenije, Združenih arabskih emiratov, Kuvajta, Omana, Savdske Arabije, Jordanije in Katarja. Med sabo se spoznavamo, sodelujemo in dopolnjujemo. V bistvu se bomo vse zelo veliko naučile," je v pogovoru za Radio Slovenija dejala Nataša Briški.

K. T.