Kam za konec tedna? Na pivo, vino in dobrote slovenskih kmetij

Pestro kulinarično dogajanje

18. maj 2018 ob 09:03

Ljubljana/Ptuij/Metlika/Koper - MMC RTV SLO, STA

Kulinarični dogodki so v polnem razmahu, zato je možnosti, kaj doživeti v soboto in nedeljo, več kot dovolj ne glede na to, iz katerega dela Slovenije prihajate.

V Ljubljani, natančneje na Pogačarjevem trgu, bo 19. in 20. maja potekal 3. festival belgijskega piva in kulinarike, ki je edini tovrstni dogodek pri nas. Poskusiti bo mogoče 30 točenih in prek 50 ustekleničenih belgijskih piv. Letos bo poudarek na pivovarni Van Steenberge, ki je pri nas poznana po pivu Gulden Draak. Za lačne bodo na voljo burgerji in pregovorno dobri belgijski vaflji.

V Marezigah se v petek začenja 46. praznik refoška in slovenske Istre, ki bo trajal do nedelje. Praznik bodo tudi letos popestrila odlična istrska vina in izbor domačih kulinaričnih dobrot, obeta pa se tudi bogat spremljevalni program - tradicionalno srečanje harmonikašev, kuharske delavnice z masterchefi in športno dogajanje, medtem ko bo nedelja minila predvsem v znamenju razglasitve šampiona refoška, tradicionalne povorke vozov in srečanja pihalnih orkestrov.

29. Dobrote slovenskih kmetij

Na Ptuju bo dišalo po hrani, ki jo pripravljajo slovenske gospodinje in gospodinjci, saj bo ves konec tedna potekala tradicionalna, že 29. razstava Dobrote slovenskih kmetij, ki velja za osrednjo predstavitev slovenskih kulinaričnih dobrot. Letos so ocenjevali več kot 1.700 izdelkov, med temi največ mlečnih, pa tudi žitnih in mesnih, iz vse Slovenije. Razstavo, ki bo postavljena na dvorišču minoritskega samostana, bo slovesno odprl kmetijski minister Dejan Židan. Skupaj bodo podelili okoli tisoč priznanj pa tudi več kot tisoč znakov kakovosti, ki jih sicer podeljujejo tistim z osvojenimi tremi zlatimi priznanji.

Kot vsako leto so organizatorji tudi letos poudarek dali eni izmed sodelujočih regij, tokrat bo to Dolenjska z Belo krajino in Posavjem. Posebnost letošnje razstave bo slovenska potica, ki je zdaj zaščitena in temu bo namenjen tudi strokovni posvet. Med drugim so povabili zamejske organizacije iz vseh sosednjih držav, ki bodo s seboj prinesle vzorce njihovih potic.

V Metliko na Vinsko vigred

Metlika pa bo v znamenju 36. Vinske vigredi, ki velja za največjo tradicionalno turistično-vinarsko in kulturno-etnološko prireditev v Beli krajini. Prireditelji pričakujejo, da bo do nedelje metliško mestno jedro in prireditve Vinske vigredi obiskalo okoli 20.000 obiskovalcev z vseh koncev Slovenije in iz sosednje Hrvaške. Prireditev povezujeta dve rdeči niti - vino in izročilna kulinarika. Obiskovalce vabijo na odprtje in obisk degustacijske kleti v metliškem gradu, razstavo domače obrti ter kulinarike, delavnico peke belokranjske pogače, podelitev nagrad najboljšim vinarjem in kronanje nove kraljice metliške črnine. Obiskovalci si bodo lahko ogledali tudi bližnji Belokranjski muzej, Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča, Galerijo Kambič in staro metliško mestno jedro. Opozorili so še na 36. tradicionalni kolesarski izlet iz Ljubljane v Metliko.

A. P. J.