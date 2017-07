Kje v Ljubljani je najboljši sladoled in katera najboljša poletna aktivnost?

Glasovanje je potekalo med 15. junijem in 15. julijem

19. julij 2017 ob 10:35

V uredništvu mestnega vodnika In Your Pocket so tudi letos na podlagi mnenj bralcev izbrali najboljše, kar ponuja Ljubljana: najboljši sladoled, najlepšo teraso, najboljšo poletno dejavnost itd.

Na podlagi mnenj bralcev so pri vodniku predstavili lestvico najboljšega, kar poleti ponuja slovenska prestolnica – najboljši sladoled v Ljubljani je tako mogoče dobiti v Cacau, pa tudi v Vigu in Zvezdi, na najlepšo teraso med restavracijami vabi Shambala, sledita Ošterija Pr' Noni in Druga violina, med kavarnami in bari pa je najbolj prepričala Slovenska Hiša, na drugem mestu po številu glasov je pristal Jazz Club Gajo, na tretjem pa Čolnarna.

Izbirali so tudi najboljšo poletno turo – to je Bananawayjeva SUP tura (stoječe veslanje), sledijo kulinarični sprehodi Ljubljananjam in tura, posvečena arhitektu Jožetu Plečniku.

Najboljšo poletno dejavnost ponuja Muzej iluzij, na drugo mesto so se uvrstile Gozdne (igre reševanja ugank v naravi), tretja pa je Lagunina mestna plaža. Med poletnimi izleti pa bralci In Your Pocket najbolj priporočajo izlet na Bled, pa tudi skok na Veliko planino in obisk Krajinskega parka Sečoveljske soline.

H glasovanju, ki je potekalo v času od 15. junija do 15. julija, so v uredništvu vodnikov In Your Pocket povabili širšo javnost. Sami so pripravili ožji izbor, zadnjo besedo pa so imeli prebivalci in obiskovalci prestolnice. "S skoraj 6000 oddanimi glasovi zdaj vemo za vam najljubše kotičke in dejavnosti v Ljubljani in kaj priporočiti obiskovalcem prestolnice," so zapisali v uredništvu.

