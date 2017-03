Potovalna industrija namerava v petih dneh skleniti za sedem miijard poslov

Odprtje ITB Berlin

8. marec 2017 ob 13:23

Berlin - MMC RTV SLO/STA

V Berlinu je vrata odprla največja svetovna turistična borza. Našo državo je gospodarski minster Počivalšek tam opisal kot "eno vodilnih zelenih destinacij sveta" ter "zeleno, aktivno in zdravo središče Evrope".

Potekala bo do nedelje, od danes do petka bo odprta le za strokovno, konec tedna pa še za splošno javnost. Na njej se na 160.000 kvadratnih metrih površine predstavlja več kot 10.000 razstavljalcev iz 187 držav in regij.

Na 51. izvedbi sejma pričakujejo več kot 180.000 obiskovalcev, od tega dve tretjini strokovnih. V petih dneh sejma naj bi sodelujoči sklenili za okoli sedem milijard evrov poslov.

Na slovenski osrednji stojnici se pod okriljem Slovenske turistične organizacije (STO) letos na 202 kvadratnih metrih predstavlja rekordnih 31 slovenskih turističnih podjetij in organizacij. Slovenija se ob tem ponaša s partnerskim nazivom Convention and Culture Partner ITB Berlin 2017.

Izzivi, ki vplivajo na potovalno industrijo

Strokovni direktor kongresnega dela Roland Conrady je spomnil na številne izzive, s katerimi se sooča svet, pa tudi potovalna industrija: negotovost, geopolitične krize, teroristične grožnje, protekcionizem in nacionalizem, migracije, podnebne spremembe, negotovost zunanjih in varnostnih politik, prihodnost območja z evrom, izvolitev Donalda Trumpa v ZDA in brexit v Evropi ter vplivi četrte industrijske revolucije skozi digitalizacijo.

"Vse te negotovosti in pričakovane temeljne spremembe, ki bi jih lahko prinesle, potovalne industrije ne bodo pustili nedotaknjene - prav nasprotno, zadevajo jo naravnost v srce," je poudaril.

Slovenija s 100-odstotno zeleno vizijo

Ob odprtju kongresnega dela borze pa je slovenski gospodarski minister Zdravko Počivalšek izrazil prepričanje, da v turizmu potrebujemo odgovorno usmerjeno vizijo jutrišnjega dne.

Slovenija je edina država z besedo "love" - ljubezen v imenu, je spomnil minister, ki je nagovoril udeležence otvoritvene slovesnosti v Berlinu. Opredeljuje jo ljubezen do narave, zdravih voda, čistega okolja in zelenih mest. "Imamo 100-odstotno zeleno vizijo in želimo jo deliti z vami," je zbranim sporočil slovenski minister. Našo državo je Počivalšek opisal kot "eno vodilnih zelenih destinacij sveta" ter "zeleno, aktivno in zdravo središče Evrope". Poudaril je raznolikost kot eno od njenih glavnih prednosti.

Kot je spomnil minister, je Slovenija lani zabeležila rekordnih skoraj 11 milijonov turističnih nočitev - to je petkrat toliko, kot ima prebivalcev. Število turističnih prihodov je poraslo skoraj za 10 odstotkov. "A rast terja večjo odgovornost vseh deležnikov," je opozoril. "Naša prva in glavna odgovornost je kakovost življenja za državljane in obiskovalce," je zagotovil minister. Trajnost je označil kot ključno za "kakovost, stabilnost in blaginjo".

Med drugim je spomnil, da je Slovenija v ustavo zapisala pravico do pitne vode, da je bila njena prestolnica Ljubljana zelena prestolnica Evrope v letu 2016 ter da je organizacija Green Destinations našo državo lani kot prvo na svetu ocenila kot zeleno. Izrazil je tudi ponos na naš nacionalni program prepoznavanja in razvoja zelenih destinacij in ponudnikov Slovenia Green.

Minister je spomnil še na sloves Slovenije kot majhne države. A majhni smo le, če je majhen naš svet. Veliki pa smo, če aktivno gradimo naše povezave, naslavljamo globalne tokove in izzive, je prepričan.

T. H.