Slovenski ponudniki v Münchnu "zapeljujejo" bavarske turiste

Obisk gostov iz Nemčije raste že vrsto let

23. februar 2017 ob 14:06

München - MMC RTV SLO/STA

V Münchnu že drugi dan poteka največji turistični sejem na Bavarskem, f.re.e. 2017, na njem pa se predstavljajo tudi slovenski ponudniki.

Zaradi bližine Bavarske in kupne moči Bavarcev, ki radi potujejo ter se na počitnice in oddih odpravijo večkrat na leto, je sejem f.re.e. v Münchnu tudi za Slovenijo zelo pomemben, so sporočili s STO-ja.

Na stojnici Slovenske turistične organizacije (STO) na Bavarskem je prisotna vrsta ponudnikov počitnic iz Slovenije. Predstavljajo se Julijske Alpe, Hit Alpinea Kranjska Gora, Lifeclass Hotels & Spa, Sava Hotels & Resorts, Terme Čatež, Terme Olimia, Terme Topolšica, Terme Zreče & Rogla, Thermana Laško, Turizem Ljubljana, Slovenska Istra, Maribor - Pohorje, LTO Sotočje, Savinjsko-Šaleška, Vipavska dolina, Postojnska jama, Posestvo Trnulja, P&F Jeruzalem, GIZ Pohodništvo in kolesarjenje ter Camping Šobec.

Od alpske glasbe do dejavnosti v naravi

Obiskovalci slovenske stojnice se preizkušajo v različnih tematskih igrah, v pastirski igri spretnosti metanja lesenih obročev, flosarski igri zabijanja žebljev v leseno tnalo, poskrbljeno pa je tudi za degustacijo krajevnih slovenskih dobrot, vin in piva. Slovenski turizem se na sejmu letos predstavlja tudi z alpsko glasbo.

Ponudniki opažajo, da je največ povpraševanja po aktivnih počitnicah v naravi, pohodništvu, kolesarjenju, aktivnih počitnicah v termah, obisku Obale, pa tudi po krajšem obisku mest, zato ponudba slovenskih predstavnikov ustreza povpraševanju. K privlačnosti prispevajo tudi Alpe, so v sporočilu za javnost zapisali v STO-ju.

Nemški obiskovalci Slovenije so lani prvič ustvarili več kot 800.000 prenočitev, njihov obisk pa raste že vrsto let. V zadnjih letih je predstavništvo STO-ja v Nemčiji intenzivno razvijalo povezave z organizatorji potovanj in turističnimi agencijami, saj naj rezultatov brez konkretne prisotnosti s ponudbami na trgu ne bi bilo mogoče zagotoviti.

Kot so še napovedali v STO-ju, bodo za prepoznavnost Slovenije v začetku marca v okviru največje svetovne turistične borze ITB Berlin 2017 poskrbeli za do sedaj najodmevnejši nastop Slovenije.

A. K.