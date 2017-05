Tisoči znova po poti nekoč ograjene Ljubljane

Letos tudi posebna akcija Objemimo Ljubljano

4. maj 2017 ob 15:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Začel se je tradicionalni 61. pohod Pot ob žici, ki se ga vsako leto udeleži na tisoče ljudi. V soboto opoldne pa nameravajo udeleženci Ljubljano prvič obdati z živim obročem.

Pohod po Poti ob žici vsako leto poteka v četrtek, petek in soboto pred 9. majem, ko v Ljubljani praznujejo mestni praznik, Evropa pa praznuje konec druge svetovne vojne. Pohod poteka po skoraj 35 kilometrov dolgi poti okoli Ljubljane, koder je med 2. svetovno vojno stala žičnata ograja italijanskih in pozneje nemških okupatorjev.

Dogodek se je danes začel z najmlajšimi - po poti so se namreč sprehodili otroci večine ljubljanskih vrtcev, pa tudi otroci iz drugih vrtcev po Sloveniji. Vrtci so se na pohod vključili na kontrolni točki, ki jim je najbolj ustrezala, in prehodili odsek poti.

V petek bo dan za pohode šolarjev in dijakov, na katerih organizatorji pričakujejo blizu 9000 udeležencev.

Osrednji dogodek bo sicer v soboto, ko se bodo ljubiteljem pohodništva pridružile trojke, ki bodo tekmovale v teku.

Tekači in sklenjene roke

Za nastop je prijavljenih več kot 2000 ekip, ki se bodo pomerile na 12,5 ali 29 km dolgi preizkušnji v članski in veteranski kategoriji ter na 3000 m za osnovne in srednje šole. Gre za edinstveno tekaško prireditev: trojka mora ves čas teči skupaj, v cilju pa velja čas tistega, ki zadnji preteče ciljno črto. To je tudi rezultat, ki se upošteva kot rezultat trojke.

Pohodniki pa bodo lahko izbrali traso v dolžini od treh do 35 kilometrov in si torej razdaljo prilagodili glede na svoje sposobnosti ter kondicijo. Vsak udeleženec se bo v soboto lahko od 6.00 prijavil na vhodnih kontrolnih točkah, kjer bo dobil kontrolni kartonček, s katerim bo pri nadaljnjih točkah zbiral žige. Cilji bodo odprti do 17.00. Vsak prehodi, kolikor želi, tisti, ki bodo prehodili celotno pot v dolžini 35 kilometrov, pa bodo dobili posebno kolajno.

Za letos so pripravili še eno novost, na pobudo Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja (ZZB NOB) Ljubljana bo v soboto opoldne ob 75-letnici postavitve žice posebna akcija Objemimo Ljubljano, ko se bodo v znak prijateljstva, sodelovanja in ljubezni do mesta vsi udeleženci pohoda ob pisku sirene prijeli za roke in z živim obročem obdali Ljubljano.

T. H.