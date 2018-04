Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Ljubljanski mestni svet je potrdil odlok o določitvi turistične takse, ki bo po novem poenotena. Foto: BoBo Sorodne novice Predlog promocijske takse: Več sredstev za promocijo Slovenije ali zgolj "lupljenje turistov"? Dodaj v

Turisti, pozor: Ljubljana turistično takso dviguje na 2,5 evra

Poleg turistične še promocijska taksa

17. april 2018 ob 11:58,

zadnji poseg: 17. april 2018 ob 12:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Turistična taksa v Ljubljani se bo s prvim majem zvišala iz 1,265 evra na 2,5 evra, je potrdil ljubljanski mestni svet. Po novem letu pa kar na tri evre in 12 centov, saj bodo turistični taksi dodali še promocijsko.

Skok bo še večji pri sobodajalcih, ki so doslej plačevali 0,63 evra. Mestni svetniki so namreč po poročanju Radia Slovenija ukinili 50-odstotne olajšave za sobodajalce, avtokampe in mladinske hotele. Tako bo turistična taksa po novem enaka za vse vrste nastanitev. Tri evre in 12 centov na dan, na enega turista, se sicer ne sliši veliko, za mlajše popotnike pa vendarle nekaj.

Poleg dviga turistične, odlok S 1. januarjem 2019 uvaja novo, promocijsko takso, ki jo predvideva zakon o spodbujanju razvoja turizma in ki bo predstavljala 25 odstotkov turistične takse, tako da bo skupna višina takse 3,12 evra. Promocijska taksa bo namenjena načrtovanju in izvajanju trženja ter promociji celovite turistične ponudbe Slovenije, denar pa bo prejela Slovenska turistična organizacija.

Vodja občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet David Polutnik je ob tem dodal, da je dvig turistične takse nujen, saj bo le tako mogoče zagotoviti dodatna sredstva za spodbujanje razvoja turizma, kar je nujno za doseganje razvojnih ciljev in projektov, opredeljenih v Strategiji razvoja turistične destinacije Ljubljana 2014-2020.

V NSi so z dopolnilom predlagali, da bi bili plačila turistične takse v celoti med drugim oproščeni študentje iz tretjih držav, ki so prejemniki državne štipendije ali so udeleženci organizirane mobilnosti v programih EU, a so svetniki dopolnilo zavrnili.

Zlasti med svetniki opozicije je bilo slišati pripombe glede visoke spremembe turistične takse pri sobodajalcih. Ljubljanski župan Zoran Janković je pojasnil, da so imeli na občini tehtno razpravo o tem, ali bi iz višine 2,5 evra izločili hostle in sobodajalce, a bi se te izjeme nato širile. Po premisleku so jo poenotili. So pa po besedah župana ugotovili, da nekateri hoteli štiri leta niso plačevali te takse in bodo zdaj kaznovani.

K. K.