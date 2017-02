Železne ograje, ki kazijo pogled na Eifflov stolp, bodo odstranili

Na stolp se letno povzpne okoli šest mijonov ljudi

12. februar 2017 ob 13:11

Pariz - MMC RTV SLO

Eifflovega stolpa ne bodo več obdajale železne ograje, ampak jih bosta nadomestili dve stekleni steni, ki bosta skrbeli za varnost, hkrati pa ne bosta ovirali pogleda na znamenitost.

Mesto je okoli Eifflovega stolpa ograje zaradi varnosti postavilo leta 2016, ko je gostilo evropsko prvenstvo v nogometu. Po letu dni bodo ograje odstranili in na južni ter severni strani znamenitosti postavili stekleni steni.

Jean-François Martins, podžupan Pariza, ki vodi tudi področje turizma, je ograje označil za "sramotne". "Mogoče so koristne pri zagotavljanju varnosti, a uničujejo pogled na stolp," je povedal Martins, ki je ves čas podpiral odstranitev ograj. Steklene pregrade, visoke naj bi bile dva metra in pol, naj bi Parižanom in tudi turistom po Martinsovih besedah omogočile neoviran pogled na največjo francosko znamenitost, tako z Jenskega mostu (Pont d'Iéna) kot Marsovega polja (Champ de Mars), ki sta priljubljeni točki za fotografiranje.

Pariška županja Anne Hidalgo je sicer pred kratkim predlagala, da bi v naslednjih 15 letih v Eifflov stolp vložili 300 milijonov evrov. Med obnovo bi zamenjali dvigala, poostrili varnost, izboljšali osvetljavo in obnovili vstop za obiskovalce.

Največjo pariško znamenitost letno obišče okoli šest milijonov obiskovalcev, vsako leto pa za njegovo vzdrževanje porabilo 13,7 milijona evrov, še poroča CNN.

Sa. J.