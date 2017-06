Kanin stavi na adernalin in tudi poleti računa na tisoče obiskovalcev

Znova zagnali žičnico

4. junij 2017 ob 12:51

Bovec - MMC RTV SLO/Radio Koper

S pestro ponudbo za pohodnike in ljubitelje gora se na Kaninu začenja poletna sezona. Na vrhu je sicer še nekaj snega, tako da bodo uredili celo krajšo progo za sankanje in smučanje z vlečnico Podi.

Medtem ko so pozimi prepeljali približno 20.000 smučarjev, približno toliko se jih je na sončno stran Kanina povzpelo tudi z italijanskega Nevejskega sedla, si poleti obetajo še boljši obisk.

Ta mesec bodo obratovali ob koncih tedna, julija in avgusta pa vsak dan. Cena povratne poletne karte za odrasle bo 17 evrov, samo za spust bo treba odšteti pet evrov.

Adrenalinski spusti

Za marsikoga bo zanimiva ponudba iz prejšnjih let - spust z gorskimi skiroji in po jeklenici "zipline"; spet računajo na jadralne padalce, za katere so obnovili tri vzletišča, in gorske kolesarje.

V. d. direktorja zavoda Sončni Kanin Marijan Skornišek je pojasnil: "Za kolesarjenje bo odprt nekdanji 'bike park', s postaje B. S kolesi se bo mogoče peljati tudi s postaje C, že v juniju. Načrtujemo, da bomo z julijem odprli tudi spust skozi Krnico, kar pomeni spust z 2295 metrov na 460 metrov nadmorske višine."

Z jeklenico varovana plezalna smer

Julija se bodo - s svojo ali sposojeno samovarovalno opremo - obiskovalci lahko preskusili tudi na prvi 'ferati' s Sedla proti Prestreljeniškemu oknu.

"Ta bo lažja - za družine, za ljudi, nevajene takih poti - da doživijo čar gibanja v tem svetu. Za drugo, obsežnejšo, ki bo zajemala celotno Kaninsko pogorje, pa smo vezani na mednarodni razpis," je dejal Skornišek. Rezultati razpisa za sredstva iz sklada Interreg bodo znani kmalu. Nadejajo se 100.000 evrov evropskega denarja.

Prav tako upajo, da bodo prihodnje poletje povezali obe strani gore. Letos bodo namreč Italijani pognali naprave le do koče Gilberti.

T. H., Mariša Bizjak/Radio Koper