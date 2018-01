V zimskih središčih bodo dejavno preživeli svetovni dan snega

Pester konec tedna na snegu

20. januar 2018 ob 09:32

Kranjska Gora - MMC RTV SLO, STA

V Planici so v sklopu svetovnega dneva snega, ki poteka 21. januarja, že sedmič pripravili dogodke za družine in otroke, na smučišču Cerkno dan za slepe in slabovidne, na Rogli vrsto dejavnosti za otroke, na Pokljuki pa se začenjajo dnevi varstva pred snežnimi plazovi.

Planica ta konec tedna gosti svetovni pokal v teku na smučeh in celinski pokal v ženskih smučarskih skokih, poleg tega pa so pripravili tudi številne športne dejavnosti na snegu za najmlajše, zato po besedah organizatorjev te dni dolina pod Poncami predstavlja odlično destinacijo za družinski izlet.

Na skakalnici Mini Planica bodo otroci lahko doživeli svoje prve skoke, izkušeni inštruktorji jih bodo naučili osnov teka na smučeh, lahko se bodo igrali na snežnem poligonu, iskali izgubljeni zaklad, igrali snežni nogomet in deskali na snegu. Dogodek poteka v soboto in nedeljo med 9. in 14. uro in je za vse obiskovalce brezplačen.

Vabijo tudi Cerkno, Rogla in Pokljuka

Smučarski center Cerkno za slepe in slabovidne že tretjič pripravlja dan na snegu. Lanskega druženja se je udeležilo 16 članov Lions kluba Idrija, ki se jim je pridružilo 30 udeležencev, letos pa jih pričakujejo še več. Tako bodo za slepe in slabovidne otroke ter odrasle pripravili spremstvo po smučišču, poleg klasičnih dejavnosti pa jim bodo na voljo še tek na smučeh, prosto vijuganje po smučini, sprehod na vrh smučišča in letos prvič tudi sankanje. Dogodek poteka od 9. ure naprej.

Na Rogli bodo svetovni dan snega zaznamovali v nedeljo, kjer so za otroke pripravili brezplačno minišolo smučanja, zabavno smučarsko tekmo z Zlodejem in njegovim prijateljem Roglinom, v Pohorski vasici pa različne animacije in kulinarične dobrote. Sicer pa tam ta konec tedna poteka tudi svetovni pokal v deskanju na snegu.

Na Pokljuki pripravljajo že tradicionalne dneve varstva pred snežnimi plazovi. Udeleženci dvodnevnega tečaja se bodo učili iskanja s plazovno žolno, sondiranja in preizkusa trdnosti snežne odeje. Gorska reševalna zveza Slovenije ob tem znova opozarja, da bo ta konec tedna dokaj stabilno vreme v gore lahko privabilo veliko ljudi, a je v sredogorju in visokogorju trenutno druga stopnja nevarnosti snežnih plazov po evropski petstopenjski lestvici.

P. B.