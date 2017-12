Avstrijski prevoznik Niki bo v četrtek prenehal leteti

Ocenite to novico!

Lufthansa ne bo kupila Nikija

13. december 2017 ob 21:41

Dunaj/Berlin - MMC RTV SLO, STA

Avstrijski Niki bo s četrtkom ustavil vse letalske prevoze, uprava družbe pa je že vložila predlog za začetek postopka plačilne nesposobnosti. Za ta korak so se odločili, ker je Lufthansa danes sporočila, da ne bo kupila avstrijskega letalskega prevoznika.

Družba Niki Luftfahrt bo s 14. decembrom ustavila vse letalske operacije, so zapisali v sporočilu na spletni strani družbe. Potnike, ki so vozovnice kupili pri organizatorjih potovanj, so pozvali, naj se obrnejo neposredno na njih, saj morajo ti potnikom urediti namestitev.

Za potnike, ki so vozovnice kupili neposredno pri prevozniku, rešitve trenutno še ni, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA. Družba je v sporočilu na spletni strani zapisala, da z več letalskimi prevozniki potekajo pogovori o tem, da bi "za majhno provizijo" prepeljali potnike iz tujine nazaj v Nemčijo, Avstrijo in Švico. Dodali so, da žal pri tem ne bo sodelovala družba TUIfly.

Nemški letalski prevoznik Lufthansa je danes sporočil, da v okviru prevzema premoženja plačilno nesposobne družbe Air Berlin ne bo kupil avstrijskega prevoznika Niki. Ta je nato že vložil predlog za začetek postopka zaradi plačilne nesposobnosti.

Vodstvo družbe Niki, ki je letela predvsem na destinacije v Evropi in severni Afriki, je za APA povedalo, da bo delo izgubilo 1.000 zaposlenih.

Lufthansa je na začetku oktobra podpisala pogodbo o nakupu 81 od 140 letal Air Berlina, ki je sredi avgusta razglasil plačilno nesposobnost in zaprosil za zaščito pred upniki, in prevzemu 3.000 od 8.500 zaposlenih. Pogodba je vključevala tudi družbo Niki, Air Berlinovo podružnico v Avstriji, in nemškega regionalnega prevoznika LG Walter.

A Evropska komisija, ki mora poslu prižgati zeleno luč, je pretekli teden izrazila zaskrbljenost zaradi vpliva Lufthansinega načrta na konkurenco. Presodila je, da bi Lufthansa na nekaterih linijah prišla v monopolni položaj. Lufthansa se je bila v odzivu na te pomisleke pripravljena odreči nekaterim linijam in t. i. časovnim slotom na letališčih.