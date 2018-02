Bi odstopili svoj sedež na letalu nekomu drugemu? O tem bo najprej razmislil računalnik.

Na podlagi algoritmov bo ocenjeno, kateri potniki bi bili najverjetneje pripravljeni odložiti svoj odhod

18. februar 2018 ob 19:48

Atlanta - MMC RTV SLO

Nova spletna platforma bo letalskim družbam omogočila prepoznavanje potnikov, ki bi bili najverjetneje pripravljeni odstopiti sedež nekomu drugemu.

Ameriško tehnološko podjetje Volantio razvija spletno platformo, ki naj bi letalskim družbam omogočila spreminjanje prakse sprejemanja prevelikega števila rezervacij za letalske vozovnice.

K razvoju platforme je spodbudil predvsem incident aprila lani, ko so 69-letnega zdravnika Davida Daa na silo zvlekli z letala ameriške družbe United Airlines, ker ni želel odstopiti svojega sedeža nekomu izmed uslužbencev letalske družbe.

Dao je pri tem utrpel resen pretres možganov, imel je zlomljen nos, izgubil pa je tudi dva sprednja zoba. Družba je po incidentu uvedla interno preiskavo, ki je vodila v omejitev navade sprejemanja prevelikega števila rezervacij za letalske vozovnice in izdatno zvišanje denarnih nadomestil za takšne primere.

Volantieva tehnologija, ki jo trenutno preizkušajo med drugim British Airways, JetBlue in Qantas, bo na podlagi algoritmov ocenila, kateri potniki bi bili najverjetneje pripravljeni odložiti svoj odhod v zameno za denar, boljši sedež na enem izmed poznejših poletov ali kakšno drugo ugodnost.

Poslovneži ne, mlajši da ...

Tako bo platforma denimo za osebo srednjih let, ki v istem delovnem dnevu leti iz Frankfurta v Pariz in nazaj, presodila, da je najverjetneje na poslovni poti in se mora držati urnikov.

Mlajšo osebo, ki je mesece vnaprej rezervirala enosmerno vozovnico, pa bo uvrstila med tiste, za katere obstaja večja verjetnost, da bodo v zameno za nekaj ugodnosti pripravljeni za kak dan prestaviti svoj odhod.

Letalske družbe bodo imele z novo platformo po besedah generalnega direktorja Volantia Azima Barodawalea tudi možnost dodatnega zaslužka, saj bodo lahko pri poletih, po katerih je nadpovprečno veliko povpraševanja, nekaterim v zameno za odškodnino odvzele vozovnice, ki jih bodo nato po visoki ceni prodale tistim, ki bodo po njih povpraševali tik pred zdajci in bili zanje pripravljeni plačati več.

Med vlagatelji, ki jih je Volantio prepričal s svojo platformo, so številne letalske družbe. Samo ta teden jim je uspelo zbrati več kot 2,6 milijona dolarjev (2,05 milijona evrov).

T. H.