V Azerbajdžanu odprli železnico, ki bo povezala Azijo z Evropo

Alternativa progi prek Irana

5. november 2017 ob 14:04

Baku - MMC RTV SLO

V Azerbajdžanu so po večletni zamudi končno odprli železnico čez Kavkaz, ki naj bi postala nov transportni koridor med Azijo in Evropo.

"Odprtje železnice je zgodovinskega in strateškega pomena," je na otvoritveni slovesnosti v kaspijskem pristaniškem mestu Alat povedal azerbajdžanski predsednik Ilham Aliyev. Povezava iz Bakuja prek gruzijske prestolnice Tbilisi do turškega Karsa je "najkrajša in najzanesljivejša povezava med Evropo in Azijo", je dejal.

Odprtje 846 kilometrov dolge proge zaznamuje zaključek desetletnega projekta, s katerim želijo ponuditi alternativo obstoječi železniški povezavi za prevoz tovora prek Rusije in Irana. Za naslednje leto načrtujejo tudi potniški vlak, vključno s spalniki med Bakujem in Carigradom.

Številne zamude

Železniška proga bi morala biti dokončana že leta 2010, nato so datum prestavili na 2012, zaradi kroničnih zaostankov pa so se stroški gradnje povzpeli v nebo. Finančne podpore ZDA in EU-ja niso dobili, ker se je proga načrtno ognila prečkanja Armenije, katere proga iz sovjetskih časov bi zagotovila najbolj neposredno pot do Turčije, navaja Bloomberg.

Azerbajdžan in Armenija imata namreč nerazrešen spor glede Gorskega Karabaha, ki si ga lastita obe državi. Turčija je v podporo Azerbajdžanu leta 1993 za časa vojaških spopadov med državama zaprla svojo mejo z Armenijo.

Z novo železnico bo kitajski tovor do Evrope potreboval le 12-15 dni, je napovedal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki se je otvoritve udeležil skupaj z gruzijskim premierjem Giorgijem Kvirikashvilijem, kazahstanskim premierjem Bakytzhanom Sagintayevom in uzbekistanskim premierjem Abdullahom Aripovom. "Železnica je nov evrazijski most, ki ne povezuje le gospodarstev naših držav, ampak tudi naše državljane," je povedal Kvirikashvili. "Povezava bo ustvarila popolnoma nove možnosti - ne le v naši regiji, ampak po vsem svetu."

Konkurenca ostra

Železnica naj bi sprva letno prevozila 5 milijonov ton tovora, postopoma pa naj bi se ta številka dvignila na 17, je napovedal Aliyev. Pristanišče v Alatu, za katerega Azerbajdžan napoveduje, da bo največje v kaspijski regiji, bo po dokončani prvi fazi širitve sredi leta 2018 potrojilo svojo kapaciteto na 15 milijonov ton tovora letno.

In čeprav bo proga ponudila krajšo pot za prevoz azijskih dobrin v Evropo, pa je konkurenca res ostra, opozarja Akif Mustafayev, predstavnik medvladne komisije TRACECA v Azerbajdžanu. Azerbajdžan in druge države vzdolž proge bodo tako morale ponuditi nižje cene in poenostaviti carinske postopke, da bi si pridobile posel in se ognile zamudam. Azerbajdžan celotnega stroška projekta ni razkril, je pa pristal na posojili 775 milijonov dolarjev Gruziji, da je ta lahko financirala gradnjo železnice na svoji strani.

K. S.