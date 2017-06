Najpogostejše zvijače tatov na našem avtocestnem križu

Organizirano nad turiste in voznike

9. junij 2017 ob 10:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kljub številnim opozorilom pred tatovi, ki na avtocestnih počivališčih z različnimi zvijačami plenijo avtomobile in avtobuse, so turisti in tudi poklicni prevozniki še vedno preveč lahkoverni. Na počivališčih so postavljene opozorilne table, ki opozarjajo na nepridiprave in svetujejo, kako ravnati, ko se odpravimo stran od vozila. Policisti in Dars razkrivata najpogostejše zvijače, ki jih uporabljajo tatovi.

Ne le na bencinskih servisih, policisti in Dars vsak mesec kraje in vandalizem beležijo tudi na počivališčih.

"Žal se to na slovenskih AC dogaja. Okradeni ali oškodovani so tako turisti kot poklicni vozniki, ki morajo v skladu s prevozno zakonodajo vsake toliko časa počivati,“ pravi mag. Nataša Kovše, vodja službe za upravljanje s prometom pri Darsu.

Dars tesno sodeluje s policijo, od katere tudi pridobiva podatke, na podlagi katerih skušajo skupaj preprečiti razrast vandalizma in zmanjšati število kraj.

Tatvin in velikih tatvin vse manj

Kraj je na AC po podatkih, ki smo jih pridobili od slovenske policije, v zadnjih letih manj. Policija je v letih 2015 in 2016 obravnavala 94 oziroma 77 kaznivih dejanj tatvine, medtem ko so leta poprej obravnavali od 109 do 170 tovrstnih kaznivih dejanj.

Enako velja tudi za kazniva dejanja velike tatvine, saj je policija v letih 2013 in 2014 obravnavala 249 oziroma 183 tovrstnih kaznivih dejanj, v letu 2015 in 2016 pa 106 oziroma 104 kaznivih dejanj velike tatvine.

Policija glede na statistične podatke preteklih let ne pričakuje povečanja kaznivih dejanj na avtocestnem križu v poletnih mesecih. Povprečje izvršenih kaznivih dejanj v zadnjih petih letih v poletnih mesecih je med 70 in 80 kaznivimi dejanji.

Na počivališčih postavili opozorilne panoje

Manjše število tatvin gre pripisat tako vse bolj ozaveščenim voznikom kot tudi prisotnosti policije in akcijam, ki jih policija izvaja skupaj z Darsom. Tako voznike na počivališčih slovenskega avtocestnega križa na nepridiprave opozarjajo zaščitni panoji z obvestili, napisanimi v šestih jezikih.

"Skupaj s policijo smo pristopili k nekaki vzpostavitvi zaščitnih panojev, ki naj bi ljudem, preden zapustijo mesto, kjer so parkirali, vendarle dalo malo misliti, na kaj morajo biti pozorni,“ pravi Kovšetova, ki svetuje, da je treba vozilo vedno zapreti, kljub temu da je poletje in bi ga številni želeli prezračiti. Iz vidnega mesta je treba umakniti vse dokumente, od torbic, fotoaparatov, računalnikov.

Kovšetova voznike in voznice pa tudi profesionalne voznike opozarja, da so tatovi vse predrzni in iznajdljivi. "Zaznali smo organiziran kriminal. Organizirane družbe se načrtno lotevajo turistov, ni nujno, da gre le za tiste z osebnimi avtomobili. Tudi tiste, ki na počivališča pridejo organizirano, z avtobusi. Ti pogosto nimajo časa, da bi prijavili krajo, zato to storijo šele po vrnitvi v svojo državo. Podatki se k nam vrnejo preko veleposlaništev. Bistveno bolje je biti previden, kot pa na lahko vzeti počitek,“ pojasnjuje Kovšetova.

Najbolj pogosti triki nepridipravov

Na najpogostejše trike, ki jih uporabljajo nepridipravi, opozarjajo tudi policisti. Na slovenskem avtocestnem križu in v njegovi neposredni okolici storilci najpogosteje na različne načine zavedejo oškodovanca oziroma pritegnejo njegovo pozornost, medtem pa mu sostorilci iz vozila ukradejo vrednejše predmete (torbice, telefone, denarnice …). Pogosto oškodovancu poskušajo prodati lažno blago, ponaredke (lažen zlat nakit iz medenine). Eden od načinov je tudi ta, da na počivališču ali na bencinski črpalki preluknjajo pnevmatiko na vozilu oškodovanca in se kasneje, ko se oškodovanci nekaj kilometrov naprej na avtocesti ustavijo zaradi izpraznjene pnevmatike pripeljejo za njimi in jim ponudijo pomoč, medtem pa izvedejo tatvino ali roparsko tatvino. Ponoči storilci pogosto izkoristijo odsotnost voznikov in vlomijo v osebna vozila ali kabine tovornih vozil ali pa kazniva dejanja izvršijo, medtem ko vozniki počivajo v svojih vozilih.

Kršitelji so pogosto tujci

Policisti pojasnjujejo, da opisana kazniva dejanja običajno opravlja več storilcev hkrati, ki si naloge razdelijo. Pogosto gre za tuje državljane. Kot žrtve kaznivih dejanj pa se pojavljajo tako državljani Slovenije kot tudi tujci, ki potujejo skozi Slovenijo.

Policija vsako leto v času turistične sezone poveča prisotnost na AC križu s poudarkom na preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj. Naloge prilagajo glede na zaznano problematiko in gostoto prometa na AC. Če na počivališčih ali avtocesti opazite sumljive osebe, ki se pretvarjajo, da potrebujejo pomoč ali da vam želijo pomagati, to nemudoma sporočite policiji na telefonsko številko 113 ali anonimni telefon 080 12 00.

