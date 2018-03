Proizvajalci in prodajalci alkoholnih pijač podpirajo razvoj samovozečih avtomobilov

21. marec 2018 ob 07:18

Po nekaterih ocenah naj bi uporaba samovozečih avtomobilov prispevala k večji prodaji alkoholnih pijač. Zato so proizvajalci alkoholnih pijač čez lužo začeli podpirati razvoj avtomobilov, ki ne potrebujejo voznika, saj si od tega obetajo korist.

V luči prometne nesreče s smrtnim izidom, v katero je bil vpleten Uberjev testni samovozeči avtomobil, je postalo še bolj jasno, da avtonomno vožnjo pred njeno vsakdnjevno uporabo čaka še veliko preizkušenj.

Med podporniki razvoja samovozečih avtomobilov najdemo med drugim ameriške proizvajalce alkoholnih pijač, saj menijo, da bi njihova uporaba lahko prispevala k povečanju prodaje alkohola, obenem pa oklestila pojav vožnje pod vplivom alkohola. Kot poroča Washington Post, se je ameriška organizacija Wine and Spirits Wholesalers of America, ki združuje 400 velikih distributerjev alkoholnih pijač, vstopila v združenje Coalition for Future Mobility, ki želi s pritiski na politiko pospešiti prihod samovozečih avtomobilov.

Ugledni ameriški dnevnik je v članku navedel tudi združenje Fundation for Advancing Alcohol Responsibility. Gre za neprofitno organizacijo ki jo podpirajo veliki proizvajalci alkohola, kot sta Bacardi in Pernod Ricard, njen namen pa je osveščanje ljudi o nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola. Toda prizadevanja proizvajalcev alkoholnih pijač ni povezano le z etiko in zagotavljanjem varnosti, temveč z njimi stremijo k povečanju dobičkov. Po raziskavi banke Morgan Stanley bi namreč trg alkoholnih pijač z uporabo samovozečih avtomobilov znašal 250 milijard evrov.

Alkohol še vedno predstavlja velik problem

Podatki kažejo, da zaradi vožnje pod vplivom alkohola v Združenih državah Amerike vsak dan umre 28 ljudi, v Sloveniji pa znaša delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč 9,9 odstotka med vsemi povzročitelji. Po nekaterih predvidevanjih bi lahko samovozeči avtomobili prispevali k zmanjšanju teh številk, pri čemer to ne bi vplivalo na prodajo alkoholnih pijač, saj se voznikom ne bi več bilo treba več tako strogo paziti, če bi si privoščili dodaten kozarec ob jedi ali ob večernem druženju s prijatelji, ki mu sledi vožnja domov.

A kot je pokazala smrtna nesreča, ki se je zgodila pred nekaj dnevi v Arizoni, je pred samovozečimi avtomobili še dolga pot, pri čemer jih pred letom 2025 gotovo ne bomo videli v redni uporabi.

