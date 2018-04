Poudarki Proizvajalci počasi ukinjajo trivratne modele

Slovo trivratnih avtomobilov

Avtomobilski trendi

17. april 2018 ob 15:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Trivratni avtomobili se počasi poslavljajo. Peugeot bo v kratkem ustavil proizvodnjo trivratne različice modela 208, ki bo z novo generacijo na voljo le s petimi vrati. Podobno so ali bodo storili tudi pri drugih znamkah.

Za majhne mestne avtomobile je bilo nekoč popolnoma normalno, da so imeli dvoje ali troje vrat, pri čemer kot tretja vrata štejemo vrata prtljažnika. To je veljalo praktično za vse glavne modele, ki so vozili po naših cestah, od "fička" in "bolhe" do legendarnega juga. Takrat nihče ni postavljal pod vprašaj praktičnosti takšne zasnove, številni so petvratne različice, kjer so bile na voljo, celo šteli za nepotreben strošek.

Toda ponujanje enega modela v izvedbah z različnim številom vrat ni tako preprosto, kot se morda lahko zdi. Tu namreč ne gre zgolj za dodajanje ali odvzemanje odprtin, temveč je treba zasnovati dva precej različna proizvoda. Trivratni modeli imajo, denimo, daljša vrata in sprednja sedeža, ki s pomikom omogočajo dostop do druge vrste. Razlikujejo se tudi mere strehe, stranskih stekel in veliko drugega. Takšne razlike za proizvajalce predstavljajo velik strošek, ki ni več smiseln, saj se je okus kupcev v zadnjih letih močno spremenil, pri čemer so trivratne različice postale nišna izbira, za katero se odločajo le redki. To velja praktično za vse razrede, kjer so bili trivratni modeli nekoč priljubljeni, od A-segmenta (fiat panda, citroën C1) prek B-segmenta (peugeot 208, renault clio) do C-segmenta (opel astra, volkswagen golf).

Jasen trend

Tako so tudi nekatere športne različice, ki so še pred nekaj leti praviloma štele največ tri vrata, zdaj na voljo le s petimi. To denimo velja za renault clio RS in prihajajoči megane RS. Med zadnjimi trivratnimi modeli, ki se poslavljajo, je peugeot 208, ki bo z novo generacijo (ta pride leta 2019) na voljo le s petimi vrati. Pred njim so po enaki poti šli tudi renault clio, kia rio, seat ibiza in volkswagen polo, ki je bil od leta 1975 do 1994 na voljo le s tremi vrati. To se je zgodilo tudi še manjšim modelom, kot so fiat panda, ford ka+, hyundai i10, kia picanto in renault twingo. Enako velja skoraj za vse modele C-segmenta, kot so alfa romeo giulietta, fiat tipo, ford focus, mercedes razreda A, opel astra, peugeot 308 in toyota auris.

Trem vratom se za zdaj nista odpovedala legendarna malčka fiat 500 in mini, ki pa sta na željo trga dobila bolj praktične petvratne izvedbe.

Martin Macarol