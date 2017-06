Poudarki Stonic je Kiin mali križanec

To je model, s katerim bo Kia napadla razred malih križancev

Kia stonic

21. junij 2017 ob 15:26

Amsterdam - MMC RTV SLO

Kia je uradno razkrila svojega novega malega športnega terenca, ki sliši na ime Stonic. Korejci bodo z njim ciljali na vrh tega hitro rastočega razreda. Na trg bo prispel proti koncu letošnjega leta.

Evropski trg malih križancev trenutno šteje približno 1,1 milijona vozil na leto, pri čemer pri Kii napovedujejo, da bo do leta 2020 dosegel in presegel mejo dveh milijonov, s svojim novim modelom pa si želijo odrezati lep kos te pogače.

Stonica so z mislijo na evropske kupce oblikovali v Evropi v sodelovanju s korejskegim oblikovalskegim centrom. Tako kot sestrski model hyundai kona bo ponujal veliko možnosti personalizacije po okusu posameznega kupca. Na voljo bo namreč 20 dvobarvnih kombinacij karoserije, pri čemer bo na voljo pet različnih barv strehe.

Tudi v kabini je izražena možnost personalizacije z okrasnimi elementi v različnih barvah, armaturno ploščo pa na vrhu sredinske konzole krasi "lebdeč" zaslon na dotik. Notranjost ponuja prostor za pet potnikov in prtljažnik z osnovno prostornino 352 litrov in dvojnim dnom.

Po meri evropskih kupcev

Delovanje volanskega mehanizma in podvozja je prirejeno okusu evropskih kupcev, motorna paleta pa bo štela tri bencinske in en dizelski motor. Ob turbobencinskem litrskem trivaljniku T-GDI z 88 kilovati (120 KM) bosta na voljo še 1,25–litrski in 1,4-litrski bencinski motor ter 1,6-litrski turbodizelski agregat CRDi. Pogon je speljan na sprednji kolesi, za dobre vozne lastnosti pa med drugim skrbijo elektronski sistemi, kot sta Torque Vectoring in Cornering Brake.

Seveda bodo zanj na voljo tudi vsi glavni varnostni in asistenčni sistemi, med katerimi velja omeniti sistem za samodejno zaviranje v sili s prepoznavanjem pešcev, nadzor nad mrtvim kotom, opozarjanje na nenamerno zapuščanje voznega pasu, nadzor nad prečnim prometom za vozilom, prilagodljivi tempomat in multimedijsko napravo, ki se razume s sistemoma Apple CarPlay in AndroidAuto.

Stonic bo v živo na ogled na avtomobilskem salonu v Frankfurtu, prodaja pa bo stekla v tretji četrtini letošnjega leta.

Martin Macatrol