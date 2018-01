Foto: Kronanje Katarine Pungračič, 22. vinske kraljice Slovenije

Ambasadorka slovenske vinske kulture

13. januar 2018 ob 13:10,

zadnji poseg: 13. januar 2018 ob 14:04

Radenci - MMC RTV SLO

V hotelu Radin so okronali 22. vinsko kraljico Slovenije. Žlahtni naziv je letos pripadel Katarini Pungračič iz Zavrča, ki je že od malih nog v stiku z vinogradništvom.

Za širjenje vinske kulture, turizma in prepoznavnosti slovenskih pridelovalcev vin bo kot 22. vinska kraljica Slovenije v letu 2018 skrbela Katarina Pungračič.

Katarina je študentka Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru, kjer študira agrikulturo. V tesnem stiku s kmetijstvom in delom v vinogradu je sicer že od malih nog – odrasla je v Zavrču, kjer ima njena družina kmetijo, na kateri se ukvarjajo z vinogradništvom, vinarstvom in turizmom. Poleg tega pa ima opravljen tudi tečaj za ljubiteljsko sommelierko.

Vinsko kraljico sta okronala minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan in Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma, ki je nosilec projekta Vinska kraljica Slovenije. Ob tem je Katarina prejela številne čestitke in tudi forda kugo, ki ga bo vozila v svojem mandatu.

Katarina je prepričana, da je slovenskemu vinu potrebno dati veljavo, kot si jo zasluži. "Pripravljena sem dati sto odstotkov in še več od sebe. Kot moj ata rad reče, če ne uspeš vsega narediti v enem dnevu, vstani eno uro prej," je za Televizijo Slovenija povedala nova kraljica, ki se trdega dela ne boji.

Na prireditvi se je z nagovorom zbranim od prestola poslovila Maja Žibert, ki je naziv vinska kraljica Slovenije nosila v letu 2017. 21. vinska kraljica je bila lani dejavno udeležena na več kot 100 dogodkih, posvečenih širjenju vinske kulture, prepoznavnosti slovenskih pridelovalcev vin in dobrodelnosti, sodelovala pa je tudi v ekipi, ki ji je uspelo na svetovni koledar uvrstiti dan čebel.

Nekaj utrinkov s slavnostne prireditve si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji (vir: Pomurski sejem).

M. Z.