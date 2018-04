Foto: Ljubljana gosti mednarodne mojstre tetoviranja

Na Gospodarskem razstavišču 11. tetovatorska konvencija

14. april 2018 ob 21:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Gospodarsko razstavišče gosti 11. mednarodno tetovatorsko konvencijo, na kateri svoja dela predstavlja več kot 80 tetovatorjev iz kar 13 držav. Spremlja jo pester spremljevalni program, že tradicionalno pa bodo izbrali tudi najboljše tetovatorje.

Mednarodna tetovatorska konvencija je dogodek, kjer tetovatorji predstavijo svoje delo, ljubitelji telesnih poslikav pa lahko navežejo neposredni stik z umetnikom, mu prinesejo svoj motiv in si ogledajo tudi njegovo delo. Do nedelje se bo na dogodku zbralo več kot 80 umetnikov iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Italije, Grčije, Rusije, Norveške, Madžarske, Danske in Švice.

Organizatorji so mnenja, da so tovrstne konvencije pomembne iz več razlogov - umetniki dobijo neposreden vpogled v delo drugih ustvarjalcev in možnost izmenjave izkušenj, hkrati pa se seznanijo z novimi smernicami, tehnikami, metodami in orodji na tem področju, tekmovalni del pa jim omogoča ocenjevanje dela s pomočjo neodvisne komisije.

Ob tem dogajajo, da je tetovatorju priznanje s konvencije tako pomembno, kot je športniku pomembna medalja na športnem tekmovanju, saj pomeni veliko nagrado za njegovo umetnost in hkrati večjo prepoznavnost, reklamo ter ne nazadnje tudi višjo ceno storitve. Tetovatorji se merijo v kategorijah majhnih in velikih, barvnih in črno-belih tetovaž ter tetovaž z motivi živali, lobanj ter ornamentov. V nedeljo bodo nagradili tudi najboljšega tetovatorja na konvenciji in najboljšega tetovatorja po izboru občinstva.

Na konvenciji skupno pričakujejo približno 2.000 obiskovalcev, od tega se jih tam tetovira nekaj več kot 200.

Izbiro tetovaže je treba premisliti

Poudarjajo, da mora biti človek pri izbiri tetovaže o samem dejanju zelo prepričan, saj se tetovaža nosi vse življenje, koža pa se z leti spreminja, zato mora biti premišljeno izbran, pomembna pa je tudi sama lokacija - to je tudi eden izmed razlogov, zakaj ne tetovirajo otrok. Hkrati je zelo pomembna izbira samega tetovatorja, pri čemer se je treba izogibati tistim, ki nimajo uradnega studia oziroma delajo na črno.

Ob tem je treba biti pozoren tudi na to, da ni vsak primeren za vsako tetovažo, saj ima vsak umetnik svoj slog - nekateri so specialisti za realizem, drugi so boljši pri upodabljanju živali.

Poleg klasičnega programa so pripravili tudi pester spremljevalni program - med drugim nastop orientalske plesne skupine Havati in plesne šole Urška Kranj. Vse dni pa poteka tudi tekmovanje ekip na kotalkah, poslikava teles in ples ob drogu.

