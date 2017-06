Foto: Martina Ipša in njena srčna izbranka Janja Zdolšek poročeni

25. junij 2017 ob 21:11

Maribor - MMC RTV SLO

Znana slovenska stand up komičarka Martina Ipša in direktorica Zavoda za kulturo Maribor Janja Zdolšek sta svojo dolgoletno zvezo kronali s poroko.

Kot je razvidno iz njunih objav na družbenih omrežjih, sta si večno zvestobo v soboto obljubili na prostem, na terasi znanega mariborskega hotela Habakuk, kjer je bil nato tudi poročni sprejem.

Nevesti sta bili barvno usklajeni, saj sta obe izbrali črne hlače in črni sako oziroma srajco, Janjin beli telovnik se je ujemal z Martininim ovratnikom, rdeče proge na srajci pa z barvo njene irokeze na glavi. Oba šopka mladoporočenk so sestavljale bele in rdeče vrtnice.

Novopečeni zakonski partnerici sta ljubezenski status na Facebooku, kjer so se že usule številne čestitke tudi znanih Slovencev, spremenili v "poročena", Janja Zdolšek pa je k svojemu priimku dodala še Martininega.

Povezuje ju tudi ljubezen do stand upa

Martina Ipša je ena najbolj znanih slovenskih stand up komičark, ki se je s to branžo začela ukvarjati leta 2005, in je ena izmed tistih, ki so slovensko stand up komedijo odvijali iz povojev. Njeno ime lahko zdaj najdemo v gledališki stand up komediji Muca Maca 2, predstavi Vesela, debela, Štajerka, komediji XXL Bejbe, stand up oddaji Brez dlake na jeziku, satirični TV-oddaji Bizarno aktualno, muzikalu Prava dekleta in v nastopih na številnih odrih.

Zdolškova pa je na čelu leta 2009 ustanovljenega zavoda, katerega namen je "promocija in uveljavljanje stand up komedije kot samostojne zvrsti umetniškega ustvarjanja, predstaviti kulturo kot nekaj zabavnega in s tem popularizirati kulturno udejstvovanje, prirejanje in organizacija kulturnih dogodkov in s tem popestritev kulturnega dogajanja v Mariboru, ter drugod po Sloveniji".

