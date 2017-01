Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Dogodek povezuje Mojca Mavec Foto: MMC RTV SLO

V živo: Kaj nas na TV Slovenija čaka letos?

Neposredni prenos

24. januar 2017 ob 13:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kaj nas na malih zaslonih čaka v tem letu? Televizija Slovenija danes predstavlja svoje programske novosti.

"Javni servis v Sloveniji deluje in deluje dobro. Tudi če se primerjamo z drugimi članicami EBU-ja, vidimo, da smo v tisti skupini držav, kjer je javni servis močan, ki ima gledalce in izvaja svoje poslanstvo," je v uvodu poudaril v. d. generalnega direktorja RTV Slovenija Marko Filli in dodal, da včasih sicer "delamo napake, tako kot vsak, ki dela", a vseeno "delamo dobro, delamo veliko, morda včasih celo preveč". "Z denarjem, ki je na razpolago, kljub vsemu naredimo veliko," je še poudaril.

Direktorica Televizije Ljerka Bizilj pa je poudarila, da se število gledalcev televizije povečuje, sočasno pa ustvarjalci ponujajo vse več vsebin: "Še pred dvema letoma smo na drugem programu do popoldneva predvajali Infokanal," je spomnila.

Predstavitev televizijskih programskih novosti v letu 2017 poteka v studiu 2 Televizije Slovenijo, gledalke in gledalci pa jo lahko v živo spremljate tudi prek MMC-jevega prenosa. Dogodek bodo organizatorji začinili z nastopom Simfoničnega orkestra RTV pod vodstvom Patrika Grebla in posebno gostjo Evo Boto.

Za predvajanje kliknite desno ali levo od ikone predvajaj.

T. K. B.