Zmajčice bodo na Sanijevi in Bokijevi "simfoniji" odplesale zadnji ples

27. avgust 2018 ob 16:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Plesna skupina je s svojimi dinamičnimi in atraktivnimi koreografijami navduševala vse od leta 1997, ko jo je ustanovila Irena Trobec Hukić, ki je izkušnje in znanje pridobivala tudi v tujini.

Trikrat evropske, dvakrat svetovne prvakinje Uspešne so bile tudi na tekmovalnem področju, saj so bile v kategoriji plesno-navijaških skupin: so trikratne evropske prvakinje, sedemkratne državne in v okviru slovenske reprezentance pod vodstvom trenerke Trobec Hukićeve tudi dvakratne svetovne prvakinje.

Plesne vragolije priljubljenih Zmajčic je bilo mogoče spremljati na vseh domačih tekmah Petrola Olimpije, povabljene pa so bile tudi na številna tekmovanja na območju nekdanje Jugoslavije, na zaključne turnirje košarkarske evrolige in na evropska ter svetovna prvenstva v košarki.

Dekleta bodo na Košarkarski simfoniji spisala zadnje poglavje v uspešni zgodbi, ki so jo krasile zagnanost, trdo delo in stkana prijateljstva, ter odplesala svoj zadnji ples in v slovo pomahala vsem slovenskim navijačem.

Zmajčice obljubljajo, da bodo v Stožicah še enkrat pokazale vse svoje najboljše koreografije, najbolj pisane in zanimive kostume ter pričarale navijaško vzdušje. "Zmajčice smo si dolgo želele, da bi še zadnjič zaplesale v originalni zasedbi in Košarkarska simfonija je odlična priložnost, da se poslovimo tudi me. Po dolgih letih delovanja, med katerim smo postale najboljše prijateljice in smo razveseljevale navijače v Sloveniji in tujini, bomo v Stožicah sklenile to lepo zgodbo," je dogodek napovedala Trobec Hukićeva.