TV-nostalgija iz 90. let: 20 let od serij Simpatije in Felicity

Felicity so predvajali štiri sezone, Simpatije pa šest

4. april 2018 ob 12:25

Los Angeles - MMC RTV SLO

Potem ko so se prejšnji teden 20 let od premiere serije Simpatije na obletnici zbrali vsi glavni igralci, se zdaj obeta še snidenje zasedbe serije Felicity.

Obe priljubljeni mladinski seriji, ki smo ju spremljali tudi na slovenskih malih zaslonih, sta bili namreč premierno prikazani leta 1998.

Ekipa serije Felicity, vključno z režiserjem Lawrenceom Trillingom ter igralci Keri Russell, Scottom Speedmanom, Tangi Miller, Amando Foreman, Amy Jo Johnson in Ianom Gomezom, se bo sešla junija na televizijskem festivalu ATX v Austinu.

Serijo Felicity je TV-mreža WB predvajala štiri sezone med letoma 1998 in 2002, v njej pa smo spremljali študentska leta protagonistke Felicity Porter (Russell) na univerzi v New Yorku. Za dramo je skrbel ljubezenski trikotnik med Felicity, njenim sošolcem Benom Covingtonom (Speedman) in univerzitetnim svetovalcem Noelom Cranom (Scott Foley).

Morda kot zanimivost: Takrat 22-letna Russellova se je med snemanjem zaljubila v Speedmana, s katerim sta bila par tri leta, Foley pa je na snemanju spoznal Jennifer Garner, s katero se je takrat tudi poročil, zakon pa je trajal štiri leta, dokler ga ni zapustila zaradi Bena Afflecka.

Gledanost izgubili s ... pričesko

A nazaj k Felicity, seriji, ki so jo TV-kritiki takrat hvalili kot eno najboljših, saj je verodostojno prikazala vse tegobe, radosti in frustracije študentskih let, hkrati pa je s Felicity Porter gledalcem dala enega bolj izoblikovanih TV-likov. No, za gledalce je bil največji draž vseeno ljubezenski trikotnik, in čeprav se je serija vrtela pred pojavom družbenih omrežij, je javnost zelo goreče sodelovala v Felicityjinem precepu - Ben ali Noel.

Serija je postregla tudi z eno največjih stilskih dram na malih zaslonih, ko se je ustvarjalec serije J. J. Abrams odločil za dramatično potezo, da v drugi sezoni svoji protagonistki popolnoma ostriže njene prepoznavne dolge kodraste lase. Gledalci so bili šokirani, gledanost je naglo padla, Felicityjina nepriljubljena kratka pričeska pa je postala pravi mali popkulturni fenomen, ki ga vse do danes naslavljajo celo druge serije.

Čeprav je Keri Russell za svojo vlogo Felicity leta 1999 prejela zlati globus za najboljšo igralko v dramski TV-seriji, pa je rojena Kalifornijčanka na novo res odmevno vlogo po Felicity čakala kar 11 let, do serije Američani (The Americans). V seriji, ki se pravkar zaključuje s svojo šesto sezono, je Russellova res izjemna v vlogi ruske vohunke, infiltrirane v ZDA kot potovalne agentke.

Njenega TV-soproga in vohunskega partnerja igra prav tako odličenMatthew Rhys, par pa se je na snemanju zaljubil in Keri je svojega moža leta 2013 zapustila zaradi Rhysa, s katerim ima danes enega otroka.

Simpatije ostajajo priljubljene

V teh dneh pa bolj kot Felicity ameriške medije polnijo nostalgični spomini na Simpatije (Dawson's Creek, 1998-2003), eno največjih uspešnic mreže WB vseh časov. Glavni del igralske zasedbe se je konec marca, 20 let od premiere, ponovno sešel in se za revijo Entertainment Weekly spominjal, kako jim je serija povsem spremenila življenja.

Glavni junaki Simpatij, ki jih je serija spremljala v njihovih srednješolskih letih, so bili ob začetku snemanja večinoma še igralski novinci, najstniki, ki so že takoj po prvih nekaj epizodah Simpatij postali v ZDA veliki zvezdniki, ki so se morali skrivati pred ponorelimi najstnicami.

Serija je odprla poti v Hollywood Katie Holmes, Michelle Williams, Jamesu Van der Beeku in Joshui Jacksonu, pri čemer so bili nekateri pozneje bolj, drugi manj uspešni. In čeprav se je bilo iz Simpatij tudi precej lahko norčevati, saj so slikale zelo idealizirano podobo Amerike, njeni junaki pa so se izražali na tako visoki ravni, da so morali gledalci posegati po slovarjih, se je serija prikupila mnogim in postavila lestvico mladinskih serij visoko.

Pacey ali Dawson?

Za to je zaslužen tudi Kevin Williamson, znan po srhljivkah Krik in Vem, kaj ste storili lansko poletje, ki se zaveda, da je za uspeh Simpatij zaslužna tudi kemija med igralsko zasedbo, ki jo je posrečeno zbral skupaj.

Podobno kot v Felicity je tudi v Simpatijah gledalce vsak teden pred zaslone prikoval ljubezenski trikotnik med "dušama dvojčicama" Dawsonom (Van der Beek) in Joey (Holmes) ter uporniškim, samosvojim Paceyjem (Jackson). Williamsonu je uspelo napetost držati vse do konca šeste sezone, v katerem je storil za tiste čase nezaslišano - v čustvenem dvournem finalu serije je ubil eno izmed glavnih junakinj, Jen (Williams).

Simpatije so bile za svoj čas prelomne še zaradi ene stvari - postregle so s prvim istospolnim poljubom na malih zaslonih v najbolj gledanem terminu.

Najuspešnejša Williamsonova

Danes se igralska zasedba časov Simpatij spominja z veliko naklonjenostjo in nostalgijo, saj so odraščali prav na snemanju v Willmingtonu, nekateri so svoj prvi poljub doživeli na snemanju, s soigralci pa so postali dobri prijatelji. In kariere po Simpatijah? Čeprav sta bila med snemanjem v ospredju predvsem fanta, Van der Beek in Jackson, sta bolj izpostavljeni po koncu serije postali Katie Holmes in Michelle Williams.

Holmesova je naglo prodrla v Hollywood, a se ji je kariera praktično povsem ustavila po odmevni poroki s Tomom Cruisom. Po poroki se je Holmesova spreobrnila v scientologijo in rodila hčerko Suri, od Cruisa (in scientologije) pa se je ločila po šestih letih, leta 2012. Lani je bila igralsko znova dejavnejša, z vlogo Jackie Kennedy v miniseriji Kennedyjevi in z vlogo v filmu Logan Lucky. Zadnja leta je v zvezi z Jamiejem Foxxom.

Precej vidnejša je danes Michelle Williams, ljubljenka neodvisnih filmov, ki je bila štirikrat nominirana za oskarja, prvič za stransko vlogo v Gori Brokeback, kjer je spoznala Heatha Ledgerja, v zvezi s katerim se ji je rodila hčerka Matilda. Ledgerjeva smrt leta 2008 je igralko zelo prizadela in je potrebovala deset let, da je spet našla srečo, tokrat s finančnim svetovalcem Andrewom Youmansom.

Jackson navdušuje v Aferi

In moški del zasedbe? Van der Beek, očka petih otrok, nikdar ni postal superzvezdnik, kot so mu to napovedovali, je pa bila kar odmevna njegova zadnja vloga didžeja Dipla v TV-seriji What Would Diplo Do?. Tudi kariera Joshue Jacksona nikdar ni res zacvetela, še največ uspeha je imel s serijo Na robu znanosti (Fringe; 2008-2013), dokler ni dobil ene izmed glavnih vlog v seriji Afera, v kateri odlično igra prevaranega moža.

Kritiki so prav tako navdušeni nad njegovo igro v predstavi Otroci manjšega Boga, s katero trenutno navdušuje na Broadwayu. In zasebno? Jackson je bil deset let v zvezi z igralko Diane Kruger, s katero pa sta se predlani po njenem razmerju s soigralcem Normanom Reedusom razšla.

K. S.