Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 11 glasov Ocenite to novico! Tabu nadaljuje svojo koncertno pot s pevko Evo Beus. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Skupino Tabu sta v preteklosti zaznamovali tako Tina Marinšek kot Nina Vodopivec. Foto: MMC RTV SLO/Jani Ugrin Sorodne novice Tabu: "Hvala za ribe, se vidimo še kdaj" Dodaj v

20 let skupine Tabu: od Nine prek Tine do Eve

Tabu praznuje 20. obletnico delovanja

29. maj 2018 ob 12:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nina Vodopivec, Primož Štorman, Tomaž Trop, Iztok Melanšek, Marjan Pader in Sandi Trojner so leta 1998 odprli poglavje, ki so ga naslovili Tabu. Poglavje, ki tudi po dvajsetih letih še ni spisano do konca.

V tem času je doživela tri pomembnejše – predvsem vidnejše – spremembe. Menjave pevk. Na mesto Nine Vodopivec, ki je s Tabujem posnela tri albume, je po težavah z glasilkami leta 2007 prišla Tina Marinšek. Z njo so nadaljevali zgodbo, ki so jo kronali z izdajo albuma 42, EP-ja Hvala za ribe, avtobiografskim muzikalom in velikim koncertom v Križankah pod okriljem Vala 202.

Ko so marca 2016 postregli z instrumentalno skladbo Dobri Danko v oddaji Ne se hecat', so se mnogi začeli spraševati, kaj prinaša nova sprememba. Toda na koncu je omenjena skladba našla svoje mesto le kot uvertura v njihov preverjeni repertoar, ki pa ga je pela Eva Beus (občasno pa se ji je na odru in za mikrofonom pridružila oz. jo za nekaj minut nadomestila prva pevka skupine Nina Vodpivec).

Jeseni 2016 je prišel prvi singel s prihajajočega albuma Greva dol, ki je bil pisan na kožo nostalgikom. Sledil pa je album Nabiralka zvezd, na katerem se je znašlo enajst skladb. Letos pa so postregli s svežo balado Hodi sam, s katero so naznanili pohod proti novim mejnikom.

Več pa si lahko pogledate v spodnji infografiki.

K. K.