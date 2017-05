Ariana Grande odpovedala del turneje, pohvale njeni "junaški" mami Joan

Razočaranje za mnoge evropske oboževalce

25. maj 2017 ob 08:51,

zadnji poseg: 25. maj 2017 ob 08:55

London - MMC RTV SLO

Ariana Grande je odpovedala naslednjih nekaj nastopov, da bi "ocenili situacijo in se ustrezno poklonili" žrtvam tragedije, ki se je zgodila na njenem koncertu v Manchestru.

Med drugim so njeni predstavniki v izjavi za javnost izrazili podporo omenjenemu mestu in vsem družinam, ki sta jih zaznamovala "strahopetnost in nesmiselno nasilje" in zaključili: "Naš način življenja je bil spet ogrožen, a tudi to bomo skupaj prestali".

Odpovedani so vsi koncerti 23-letne pevke v okviru njene turneje Dangerous Woman do 7. junija v Parizu: oba londonska datuma, Antwerpen v Belgiji, Lodz na Poljskem, Frankfurt v Nemčiji in Zürich v Švici. Vsem kupcem vstopnic v predprodaji bodo organizatorji povrnili denar.

Grandejeva, ki je takoj po terorističnem napadu na Otoku odletela k svoji družini in fantu Macu Millerju v Boca Raton na Florido, naj bi bila še vedno zelo pretresena zaradi tragedije, v kateri je umrlo 22 ljudi, tudi komaj osemletna deklica.

Angleški tabloidi so se v zadnjih dneh na široko razpisali o "junaškem" obnašanju Arianine mame Joan Grande, ki je po eksploziji v areni ostala zbrana in je na varno pomagala več obiskovalcem koncerta, med katerimi je zavladala panika.

A. K.