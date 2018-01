Beyonce se na odre vrača aprila - na Coachelli

Dvojčka je rodila sredi junija lani

4. januar 2018 ob 14:16

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Beyonce, Eminem in The Weeknd bodo glavna imena letošnjega 19. glasbenega festivala Coachella, ki bo tradicionalno potekal v ameriški zvezni državi Kalifornija dva zaporedna aprilska konca tedna.

Znani ameriški glasbeni festival, ki poteka v osrčju kalifornijske puščave v predelu Coachella in predstavlja uvod v poletno festivalsko sezono v ZDA, bo tako letos bo potekal od 13. do 15. aprila in od 20. do 22. aprila.

Med najbolj pričakovanimi je nastop ameriške pevke Beyonce, ki bi morala nastopiti že lani, in sicer kot glavna ženska izvajalka, a so ji, ker je ravno takrat pričakovala dvojčka, zdravniki odsvetovali nastop, zato jo je lani zamenjala Lady Gaga, Beyonce pa je obljubila, da se bo vrnila v letu 2018.

Na letošnji izdaji bo nastopil tudi raper Eminem, za katerega bo to prvi koncert po decembrskem izidu novega studijskega izdelka Revival. Kanadski R&B izvajalec The Weeknd, ki je zaslovel v minulih petih letih z uspešnicami, kot sta Can't Feel My Face in I Feel It Coming, pa je že nastopal na festivalu, a ne med headlinerji.

Na festivalu Coachella se sicer zvrstijo največja imena z glasbene scene. Lani so to bili LCD Soundsystem, Calvin Harris in Guns N' Roses, ki so se po več letih ponovno združili prav za festival v kalifornijski puščavi. Na letošnji izdaji bodo med drugim nastopili tudi francoska ikona elektronske glasbe Jean-Michel Jarre, legendarni David Byrne iz zasedbe Talking Heads in newyorška raperka Cardi B, ki je zaslovela z uspešnico Bodak Yellow.

Beyonce je nazadnje na odru stala lani na podelitvi grammyjev, dvojčka Rumi in Sira Carterja pa rodila sredi junija.

T. K. B.