Niet za zdaj rekli zadnjo besedo: Bilo je lepo!

"Prišel je čas za slovo"

5. januar 2017 ob 14:51

Slovenska pankovska skupina Niet, ki je bila ustanovljena konec leta 1983, je sporočila, da je prišel čas za konec skupne glasbene poti.

Poleg zahvale oboževalcem so v zapisu dodali še, da slovo morda vseeno ni večno. "Zahvaljujemo se prijateljem, sodelavcem, obiskovalcem koncertov, poslušalcem in vsem, ki ste nas v teh letih podpirali." Po devetih letih od vrnitve na glasbene odre se tako morda zgolj za kakšno leto, morda pa tudi za vedno poslavljajo.

Udaren začetek

Nietom se je že kmalu po ustanovitvi uspelo uveljaviti kot ena izmed najuspešnejših zasedb tedaj sicer precej močne scene. Debitantsko skladbo so poimenovali Depresija, samo nekaj mesecev zatem pa so izdali še dve, ki so ju poimenovali Perspektive in Ritem človeštva.

Prva kaseta Srečna mladina (ki se je pri oboževalcih zapisala v zgodovino kot legendarna), je bila izdana v samo 200 izvodih. Konec istega leta pa so oboževalce presenetili še s skladbo, ki je še danes ena izmed najbolj priljubljenih in največkrat predvajanih uspešnic Lep dan za smrt.

Že takoj na začetku kariere se jim je uspelo prebiti tudi na tuje prizorišče. Imeli so turnejo po Franciji in Dalmaciji ter nastope v Sarajevu, Zagrebu in Trstu. V tistem času so sledile še uspešnice, kot sta Vijolice in Februar, kmalu zatem, natančneje leta 1986, pa so bili prvič primorani naznaniti umik z glasbenih odrov.

Dolg premor po smrti pevca

Za kratek čas so se ponovno združili leta 1988 in takrat odigrali tudi zadnje note s pevcem Primožem Habičem, ki je leta 1991 umrl zaradi prevelikega odmerka heroina.

Čeprav se je zdelo, da Nietov na odru ne bo nikoli več, pa so leta 2008 presenetili z vrnitvijo z novim pevcem Borutom Maroltom, sicer pa v skoraj prvotni zasedbi Igor Dernovšek in Robert Likar (kitara), Aleš Češnovar (bas) ter Tomaž Bergant na bobnih.

Odmevna vrnitev

V sveži postavi so najprej stopili na oder že skoraj legendarnega Ortobara, kjer je občinstvo svoje idole iz časov, ko je v Sloveniji še vladal pank, bučno pozdravilo. Kmalu zatem so razprodali še ljubljanske Križanke, s čimer so dokazali, da pank v Sloveniji še vedno ni umrl.

V istem letu so presenetili še z dvema večjima uspešnicama Bil je maj in Vsak dan se kaj lepega začne ter s koncertnim albumom in DVD-jem Niet - izštekani. Sledil je prvi pravi studijski album pod naslovom Trinajst, s promocijskim koncertom ob izidu pa im je ponovno uspelo napolniti Križanke. Zadnjo ploščo so izdali leta 2015, naslovili pa so jo V bližini ljudi.

Lotili so se tudi muzikala

Med zanimivejše projekte zadnjih let lahko štejemo še pankovski muzikal Rokovnjači - zasedba se je lotila glasbeno-gledališke uprizoritve romana Josipa Jurčiča in Janka Kersnika. "To ni samo zgodba o rokovnjaštvu, je tudi zgodba o ljubezni. In tako kot pri Nietih se prepletajo besedila o uporu in o ljubezni. In o smrti. Rokovnjači konec koncev končajo tragično," je celoten projekt povzel Marolt.

V režiji Mihe Nemca so posneli sedem skladb, ki so jih pozneje izdali tudi na prav posebnem albumu. Projekta so se takrat lotili zelo resno in preštudirali tako celotno slovensko rokovnjaško zgodovino kot tudi večkrat prebrali sam roman.

Na vprašanje, kako glasni so, so pred leti v intervjuju za MMC odgovorili: "Uf, kar glasni. Ampak vprašanje je, koliko naš glas seže daleč. Za tiste, ki nas poslušajo, smo glasni. V medijih se pojavljajo samo politiki ter eni in isti obrazi, drugi ljudje - od glasbenikov do umetnikov, navadnih ljudi, brezposelnih – pa imajo zelo malo prostora, da kaj povedo," in tako z zapisom ob slovesu "Nieti smo sklenili, da je po devetih letih od naše vrnitve na koncertne odre prišel čas za slovo – ali bo za stalno ali začasno – ne vemo," še vedno puščajo odprto možnost za morebitno (ponovno) vrnitev.

