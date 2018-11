Nove težave skupine BTS: Klobuk z nacističnim simbolom

Pred kratkim so bili v težavah zaradi motiva na majici

14. november 2018 ob 16:52

Seul - MMC RTV SLO

Menedžment korejske pop zasedbe BTS je izdal uradno opravičilo, potem ko je v javnost prišla fotografija, na kateri eden izmed članov skupine nosi klobuk z značko, podobno nacističnemu simbolu.

To je prišlo v javnost kmalu po tem, ko je eden izmed članov skupine nosil majico s podobo jedrske bombe, zaradi česar je ena izmed japonskih televizij odpovedala njihov nastop v oddaji.

Agencija Bit Hit Entertainment, ki zastopa znano glasbeno skupino, ob opravičilu pojasnjuje, da noben izmed incidentov ni bil nameren in da to nikakor ni krivda zvezdnikov. "Radi bi se iskreno opravičili za morebitno povzročitev bolečine komur koli, ki so ga v preteklosti prizadeli totalitaristični režimi, opravičili pa bi se tudi tistim, ki jih je prizadela uporaba jedrskih bomb."

BTS se sicer uvrščajo med najbolj priljubljene skupine iz žanra korejskega popa na svetu, a so zaradi modne napake z majico vseeno dobili tisoče kritik. Takrat se je skupina opravičila zgolj za to, da je morala izpustiti nastop na japonski televiziji, incidenta z majico pa v izjavi niso omenjali.

Po prvem incidentu so uporabniki družbenih omrežij začeli brskati po starih fotografijah in tako odkrili tudi tisto s kapo, na kateri je simbol, podoben nacističnemu. To je vznemirilo predvsem aktiviste za pravice judov. V enem izmed tovrstnih centrov so dejali, da so tisti, ki ustvarjajo in promovirajo kariero te skupine, preveč sproščeni in si upajo očrniti preteklost. "Morali bi se javno opravičiti."

Menedžment se potem tudi je opravičil v dolgi objavi na družbenem omrežju Facebook. Dodali so še, da ne podpirajo nobene organizacije ali skupine, ki se nagiba k političnemu ekstremizmu in totalitarnim prepričanjem, ter da skupina BTS nikakor ni odgovorna za nobeno izmed omenjenih težav.

Agencija se je opravičila tudi neposredno organizacijam, ki zastopajo žrtve jedrskih bomb tako na Japonskem kot v Koreji, pismo pa so poslali tudi omenjenemu centru za pravice Judov.

P. B.