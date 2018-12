Dolić je s skupino D Base leta 2016 sodeloval na Emi. Foto: Jani Ugrin Benjamin Dolić s svojo mentorico v šovu The Voice, Yvonne Catterfeld. Foto: Instagram Dodaj v

Slovenec Benjamin Dolić drugi v pevskem šovu Glas Nemčije

Odrske izkušnje si nabira že od rosnih let

17. december 2018 ob 14:29

Köln - MMC RTV SLO

V finalu nemške različice šova The Voice se je na drugo mesto zavihtel Slovenec, 21-letni Benjamin Dolić, ki je moral premoč priznati le zmagovalcu Samuelu Roeschu.

Dolić, ki zadnji dve leti živi v Švici, kamor se je odpravil v želji po mednarodni glasbeni karieri, se je slovenski javnosti predstavil že pri rosnih 12, ko je nastopil v šovu Slovenija ima talent, na odru pa je stal tudi kot tekmovalec na Emi.

Na omrežju Instagram je pred snemanjem finala v živo Benjamin zapisal: "Kar koli že se zgodi, je to največja zmaga mojega življenja." Ob tem se je zahvalil vsem, ki so ga podpirali na njegovi dosedanji poti.

Kot je Dolić pred kratkim povedal v pogovoru za Schweizer Illustrierte, se bo zdaj s preostalimi tremi finalisti šova The Voice odpravil na veliko turnejo, pozneje pa se bo posvetil svoji glasbeni karieri: "Sam pišem pesmi in bi rad posnel singel, video ter v najboljšem primeru celo album." Dodal je, da je dobil že "neverjetno veliko ponudb", o katerih bi rad premislil v miru.

V Nemčiji so posneli že osem sezon šova The Voice, ki temelji na nizozemskem izvirnem formatu. Gre za iskanje nadobudnih pevcev, ki jih pod svoje okrilje vzamejo uveljavljena imena iz zabavne industrije. Nad Benjaminom je bedela nemška pevka in igralka Yvonne Catterfeld.

A. K.