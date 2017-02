Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Sting je prejemnik švedske glasbene nagrade polar. Foto: Reuters 83-letni Shorter je ob razglasitvi potrdil, da je vedno izbiral neprehojene poti, ker te vedno vodijo do več zanimivih odkritij. Priznanje dojema kot "še eno veliko avanturo v življenju". Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Stingu prestižna nagrada in milijon švedskih kron

Nagrajena dva glasbenika dveh različnih glasbenih slogov

8. februar 2017 ob 09:52

Stockholm - MMC RTV SLO/STA

Britanski rock zvezdnik Sting, avtor skladb, kot sta Shape of My Heart in Fields of Gold, je prejemnik švedske glasbene nagrade polar.

Prestižno priznanje za "inovativni prispevek h glasbi" bo prejel 15. junija v Stockholmu iz rok kralja Karla XVI. Gustava.

Odbor za nagrado polar ga je označil za "resničnega prebivalca sveta". "Kot skladatelj je združil klasični pop z virtuoznostjo in odprtostjo do vseh žanrov in zvokov z vsega sveta," je zapisal.

"Še vedno ohranjam otroško radovednost o glasbi, skupaj z občutkom, da se moram ves čas ukvarjati s tem. Biti priznan na ta način je zato resnično pomembno," je 65-letni Sting, ki je dosegel mednarodno prepoznavnost kot član skupine The Police, izjavil ob razglasitvi priznanja.

Prejemnik letošnjega polarja je tudi džezovski saksofonist Wayne Shorter, ki je sodeloval z zasedbami Art Blakey's Jazz Messengers, Miles Davis's Second Great Quintet in Weather Report. Po oceni odbora gre za raziskovalca, ki je s svojim sopranskim in tenorskim saksofonom v izjemni karieri neprenehoma iskal neprehojene poti.

Tako Sting kot Shorter bosta prejela milijon švedskih kron.

Nagrado polar, leta 1989 jo je ustanovil menedžer in tekstopisec švedske pop skupine ABBA Stig Andersson, so v preteklosti prejeli izvajalci od rocka in popa do klasične glasbe, med njimi Bob Dylan, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Björk, Ennio Morricone in Yo-Yo Ma.

