Repa krhljanka

K repi lahko postežemo sesekljane orehe.

21. februar 2018 ob 10:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 75 dag sveže repe, 10 dag masla, pol jedilne žlice moke, 2 dl vode, ščepec soli, 2 žlici sladkorja, 5 dag sesekljanih orehov.

Svežo repo zrežemo na manjše koščke in skuhamo v vodi. Na maslu karameliziramo sladkor, dodamo moko in odcejeno repo ter premešamo. Zalijemo z vodo in solimo. Vse skupaj kuhamo še 5 min. Servirani repi krhljanki dodamo sesekljane orehe.

K. Ši., Boža Kete (oddaja Dobro jutro)