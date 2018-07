Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na posteljico iz radiča damo dve vrsti leče in na sredino ribji file z zeliščnim maslom. Foto: Pixabay Dodaj v

Riba v ponvici z lečo po tržaško

Poletno kosilo

19. julij 2018 ob 09:01

Ljubljana

Za ribo v ponvici potrebujemo: file ribe (orada, brancin, losos) s kožo - olivno olje, sol, poper, limeta, maslo, listi radiča treviso in zelišča: drobnjak, česen, peteršilj, timijan, koriander, rožmarin.

Za lečo po tržaško potrebujemo: rjava in zelena leča, čebula, sol, poper, jušna osnova, čajna žlica gorčice

Ribo previdno filetiramo, odstranimo vse kosti in jo posolimo, popopramo, rahlo naoljimo. Položimo jo v ponev, v kateri je segreto olivno olje, in jo pečemo najprej na strani s kožo, da do polovice porjavi, nato jo obrnemo in pečemo do konca, pazimo, da ostane sočna. V drugi ponvici segrejemo zeliščno maslo in ga pred serviranjem polijemo čez file ribe.

Leče ni treba namakati. Zelena in rjava leča se da v hladno vodo in se kuha na zmernem ognju od 20 do 25 minut (mora ostati na zob), rdeča in črna se kuhata manj, saj nimata lupine in je čas kuhanja od 8 do 13 minut. Lečo vedno solimo proti koncu kuhanja. Kuhano lečo odcedimo in speremo pod zelo hladno vodo.

Na segreti ponvi popražimo na drobno sesekljano čebulo. Ko zastekleni, dodamo skuhano in ohlajeno lečo, na rahlo prepražimo in večkrat obrnemo, dodamo malo jušne osnove in žlico gorčice, vse skupaj podušimo posolimo in popopramo. Leča ne sme plavati, ampak mora biti enakomerno podušena in relativno suha za serviranje.

Za posteljico nalijemo v ponev olivno olje in malo vode. Ko se segreje, dodamo liste radiča in ga na hitro podušimo, da ostane lepe rdeče barve. Vse skupaj postrežemo na večjem krožniku. Na posteljico iz radiča damo dve vrsti leče in na sredino ribji file z zeliščnim maslom, okrasimo in vroče postrežemo.

Sa. J., Recept Marka Čurina (oddaja Dobro jutro)