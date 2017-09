Alanis Morissette prvič odkrito o poporodni depresiji

Morissettovo je močno zaznamoval album Jagged Little Pill. Album je trinajst zaporednih tednov ostal na prvem mestu Billboardove lestvice, na njem so se znašle štiri skladbe, ki so pristale na vrhu lestvic singlov in z njim je domov odnesla tudi štiri grammyje (zmagala je v vseh kategorijah, razen v kategoriji za novinko in skladbo leta). Foto: Reuters