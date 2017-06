Cameron Diaz o svojem mlajšem soprogu: Tako sva si različna

Diazova še naprej srečno poročena

16. junij 2017 ob 20:55

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ko sta pred tremi leti naznanila, da sta par, so številni verjeli, da se zveza ne bo dolgo obdržala, toda igralka Cameron Diaz priznava, da je Benji Madden njen popoln partner.

Diazova je na poroko čakala vse do svojega 41. leta. "Težava je bila v tem, da prej nisem spoznala moškega, ki bi ga lahko imela za prihodnjega moža. Imela sem fante. Toda res je velika razlika med fantom in možem, veste. Zdaj imam moža, ki je moj življenjski partner," je pojasnila 44-letna igralka v pogovoru za ET.

Priznala je, da sta si zelo različna. "Toda deliva iste vrednote. Oba sva dovolj čudaška en za drugega ... Nekako mi je moj mož pokazal, kako je, če nisi enakopravnem odnosu," je še dejala o svojem sedem let mlajšemu možu Diazova.

Par se je leta 2015 po sedmih mesecih prijateljevanja zaročil. Preden je Diazova našla pravo srečo, so se na seznamu spremljevalcev dolgonoge svetlolaske znašli tudi kolegi iz sveta šovbiznisa Justin Timberlake, Matt Dillon, Jared Leto in bejzbolski zvezdnik Alex Rodriguez.

Igralka, ki smo jo lahko spremljali v filmih, kot so Maska, Maščevanje v visokih petkah in Nori na Mary, se je v zadnjih letih malce umaknila iz Hollywooda. "Nisem več vedela, kdo sem. In s tem vprašanjem se je težko soočiti. Zato sem se morala znova najti," je o razlogih za odmor spregovorila igralka.

K. K.