Foto: 100 dni Meghan Markle v vlogi vojvodinje

Pravi izzivi se za vojvodinjo šele začenjajo

27. avgust 2018 ob 10:40

London - MMC RTV SLO

Mineva 100 dni od poroke, ki je prikovala pred male zaslone številne gledalce tako na Otoku kot po svetu. Dneva, ko sta bila v ospredju Meghan Markle in princ Harry.

Hkrati pa je to 100 dni, ko se je vojvodinja Susseška učila vseh navad življenja na dvoru. "Mislim, da je bila Meghan na velikem učnem preizkusu," je dejal nekdanji kraljičin predstavnik za stike z javnostjo Dickie Arbiter za britanski Mirror. "Nekaj popolnoma drugega je, ko si vsak dan vključen v kraljeve zadeve," je še dodal Arbiter.

Vojvoda in vojvodinja Susseška sta v prvih treh mesecih doživela veliko premiernih dogodkov. Prav tako pa se je Meghan privajala življenja pod očmi svetovne javnosti. Toplo so jo sprejeli povsod, kamor je prišla. Po drugi strani pa so jo spremljali neprestani napadi in žalitve njene družine. 37-letnica je v javnosti ostala tiho glede javnih izpadov njenega očeta Thomasa Markla. Z njim ni spregovorila besede od poroke 19. maja.

Oče vojvodinje Susseške je s svojimi izjavami in dejanji večkrat razburil javnost. Vse se je začelo z incidentom, ko se je pred poroko dogovarjal s paparaci, od takrat pa je za različne medije izjavil marsikaj. Med drugim je svojo hčer označil za hladno in izjavil, da njen nasmeh izraža bolečino. "Brez mene bi bila nič, po moji zaslugi je vojvodinja," je dejal v enem izmed intervjujev in dodal, da bi bilo za Meghan lažje, če bi on umrl, saj bi se vsem smilila. Izjavil je tudi, da bi pokojna princesa Diana prezirala način, na katerega jo obravnavajo člani britanske kraljeve družine.

Poroke svoje hčerke se ni udeležil, saj je domnevno utrpel srčni napad, tako da je Meghan do oltarja popeljal Harryjev oče princ Charles. Na poroki pa je bila prisotna zgolj njena mama. Od veselega dneva pa so se začeli vrstiti uradni dogodki, na katerih je Meghan blestela: od vrtne zabave princa Charlesa pa do dvodnevnega delovnega obiska Dublina.

Oboževalce kraljevega dvora je navdušila, ko se je pojavila na prvem skupnem potovanju s kraljico Elizabeto II., kjer jih je prepričala predvsem njuna skupna kemija. "Ker vojvodinja Susseška prihaja iz Združenih držav Amerike, ji je koncept monarhije malo tuj, zato se mora precej učiti, ampak to ji gre zelo dobro," je še dodal Arbiter.

"Z izkušnjami bo prišla tudi samozavest in v naslednjih mesecih bo brez dvoma stopila iz sence in postala glasnejša zagovornica dobrodelnih projektov, ki jih želi podpreti," je še dodal nekdanji kraljičin predstavnik za stike z javnostjo.

Največja preizkušnja do zdaj jo čaka že jeseni, ko bosta s princem Harryjem odšla na turnejo po Avstraliji. Obiskala pa bosta še Fidži, Tongo in Novo Zelandijo. Par pa bo seveda tudi na odprtju na tako imenovanih igrah nepremagljivih ali neosvojenih (Invictus games) v Sydneyju 20. oktobra. "Igre je doživela že lani v Torontu kot Harryjevo dekle, zdaj pa bodo od nje pričakovali še več, saj je postavljena v vlogo njegove žene," je dodal Arbiter.

K. K.