Foto: 20 let zakonske sreče SJP in Matthewa Brodericka

Skrivnost je v rednih zmenkih in prostem času z družino

20. maj 2017 ob 10:03

New York - MMC RTV SLO

52-letna Sarah Jessica Parker in tri leta starejši Matthew Broderick, ki veljata za enega najtrdnejših hollywoodskih parov, praznujeta 20. obletnico poroke.

Na ta pomembni jubilej je svoje sledilce na družbenem omrežju Instagram spomnila kar SJP sama, ki je romantični črno-beli fotografiji sebe in moža pripisala: "Ponedeljek, 19. maj 1997. Minilo je, kot bi mignil. Oh, kako te imam rada. Poljubčki, tvoja žena."

Par, ki se je spoznal prek Sarinega brata, ko sta oba istočasno nastopala v nekem gledališču, ima tri otroke: 14-letnega Jamesa Wilkieja in sedemletni dvojčici Loretto in Tabitho.

Kot sta povedala ob neki priložnosti, trdno zvezo ohranjata z rednimi zmenki, vzameta pa si tudi veliko časa za otroke. Družina živi v New Yorku, kjer je bil Matthew rojen in je tudi odraščal, pogosto pa dopustujejo v Kilcarju, vasici v okrožju Donegal na Irskem, kjer je poletja v otroštvu preživljal Broderick, ki je sredi 80. zaslovel z naslovno vlogo v zdaj kultni najstniški komediji Johna Hughesa Ferris Bueller's Day Off.

Lani je Parkerjeva, najbolj znana po vlogi Carrie Bradshaw v seriji Seks v mestu, ki so jo snemali med letoma 1998 in 2004, trenutno pa zaključuje delo pri drugi sezoni serije Ločitev, povedala, kako je gledati slednjo, nadaljevanko o trpkem razhajanju nekega para, skupaj z možem: "Oba se zavedava, da gre za popolnoma ločeni stvari. To je delo in primerjave ni."

V nekem drugem intervjuju je dodala, da med tem, kar se dogaja njenemu liku Frances v Ločitvi, in njenim resničnim zakonom ni nikakršne povezave: "Igram veliko različnih vlog, tako da se morda kdaj zdi, da je to del mene, a je to le moja služba."

V galeriji si oglejte nekaj skupnih fotografij Sarah Jessicer Parker in Matthewa Brodericka iz zadnjih 20 let, posamezno povečajte s klikom.

Monday May 19th, 1997 It flew by Baby. Good golly I love you. XXX, Your wife A post shared by SJP (@sarahjessicaparker) on May 19, 2017 at 11:09am PDT

A. K., foto: Reuters