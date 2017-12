Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 12 glasov Ocenite to novico! Meghan Markle božič preživlja s kraljevo družino. Foto: Reuters Kraljica za božič z darili razveseli vseh 1.500 članov kraljevega gospodinjstva. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Meghan Markle kraljevo družino spremljala k božični maši

Vse oči uprte v Meghan

25. december 2017 ob 18:43

London - MMC RTV SLO, STA

Britanski princ Harry je svojo zaročenko Meghan Markle prvič popeljal na božično mašo. Manjkali niso niti drugi člani kraljeve družine.

Zaročenca sta se dopoldne v družbi Harryjevega brata princa Williama in njegove žene Catherine ter princa Filipa napotila do kapele svete Marije na posestvu Sandringham na vzhodu Anglije, po poti so pozdravljali svoje privržence, zbralo se jih je okoli 200.

Člani kraljeve družine tradicionalno preživljajo zimski oddih na omenjenem posestvu. Skladno s tradicijo so si včeraj izmenjali božična darila, na mizi pa so se po navedbah nekdanjega kraljevega kuharja znašle tako klobase kot puran in merjasec. Jutri pa sledi tradicionalni lov, ki se ga bo morala zelo verjetno udeležiti tudi Harryjeva zaročenka, ki sicer slovi kot ljubiteljica živali.

Meghan božič s kraljevo družino preživlja kot prva zaročenka doslej. Harry in Meghan sta se zaročila prejšnji mesec, poročila pa se bosta maja prihodnje leto na kraljevem posestvu Windsor.

V prazničnem času pa je kraljica v božični poslanici v Buckinghamski palači, na posnetku je obdana s fotografijami pravnukov Georgea in Charlotte, izpostavila pomen doma, ki ga po njenih besedah povezujemo s toplino, domačnostjo in ljubeznijo: "Privlačnost doma je povezana z brezčasno preprostostjo."

Posebno mesto v tokratni poslanici namenja tudi svojemu možu, princu Filipu: "Vem, da bosta njegova podpora in izviren smisel za humor ostala močna kot vedno, ko bova za božič z družino, in veselim se, da bomo prihodnje leto v njej pozdravili nove člane." Po njenih besedah se je "celo princ Filip odločil, da je čas, da nekoliko upočasni, saj je, kot se je podjetniško izrazil, opravil svoj del posla".

