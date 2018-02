Foto: Olimpijski parčki, ki razgrevajo ozračje v mrzlem Pjongčangu

Od Mikaele in Faivra do Brizgalove in Krušelnickega

Na olimpijskih igrah v Pjongčangu najdemo tudi kar nekaj športnih parov, ki tekmujejo vsak v svoji disciplini, si pa utrgajo tudi čas za navijanje za svojega najdražjega - ali svojo najdražjo.

Športniki pravijo, da jim je navzočnost partnerja na igrah v veliko pomoč, jim pa je lahko včasih tudi v napoto. Je pa vsaj za varno spolnost med igrami poskrbljeno, saj so organizatorji letos v olimpijski vasi razdelili rekordnih 10.000 kondomov.

Nemški nordijski kombinatorec Fabian Riessle in smučarska tekačica Sandra Ringwald sta vesela, da lahko prvič skupaj tekmujeta na olimpijskih igrah. V Pjongčangu sicer ne bivata skupaj, saj so smučarski tekači nastanjeni v olimpijski vasi, nordijski kombinatorci pa na drugem kraju blizu tekmovališča. "Poskušal si bom ogledati Sandrino tekmo," je dejal Riessle.

Nemška biatlonca Simon Schempp in Franziska Preuss sta par skoraj dve leti. Svojega razmerja javno ne izpostavljata, ne dajeta skupnih intervjujev in skrbita za svojo zasebnost. Je pa jasno, da ves čas motivirata drug drugega, še posebej v težkih časih, ki sta jih oba doživela v svojih športnih karierah.

"Simon me res podpira, ker ve, kako je, ko stvari ne gredo tako dobro. Dobro je, da je tu," je dejala Preussova, ki si je po daljši odsotnosti zaradi bolezni nastop na olimpijskih igrah zagotovila v zadnjem hipu.

Nemški deskar na snegu Johannes Hoepfl je vesel, ker v Pjongčangu lahko preživi več časa s svojim dekletom, deskarko Ramono Hofmeister. Zaradi obveznosti v svetovnem pokalu sta namreč veliko časa narazen. "Super je, da sva zdaj skupaj na olimpijskih igrah," je dejal Hoepfl. "Običajno imava le kakšen dan, ko sva oba skupaj doma."

Bjoerndalen letos kot navijač

Eden najslavnejših parov v zimskih športih sta biatlonca Ole Einar Bjørndalen in Darja Domračeva, ki sta se poročila leta 2016 in imata hčerko Xenio. 44-letni Norvežan Bjørndalen je najuspešnejši olimpijec vseh časov, a se mu letos ni uspelo še sedmič uvrstiti na olimpijske igre. Kljub temu je v Pjongčangu, kjer spodbuja svojo 31-letno belorusko ženo.

Domračeva je trikratna olimpijska prvakinja in je v svoji domovini narodna junakinja. Tokrat je v njeni senci celo Bjørndalen. "Odličen oče je in zelo me podpira," je o svojem možu dejala Domračeva. Ta ji je vrnil pohvalo: "Darja je fantastična ženska, fantastična športnica."

Mikaelin Faivre že na poti domov

Tudi v alpskem smučanju je več znanih parov. Med njimi sta tudi 22-letna Američanka Mikaela Shiffrin in 26-letni Francoz Mathieu Faivre, ki pa ga je francoska ekipa danes poslala domov po tem, ko je po nedeljskem veleslalomu izrekel nekaj neprimernih opazk na račun ekipe. Razboritega Faivra, ki je novinarjem zabrusil, da mu ni mar za ekipni uspeh in tekmuje zase, tako na sobotni ekipni tekmi ne bo.

Faivre in Shiffrinova, ki je v Pjongčangu že osvojila eno zlato medaljo, v veleslalomu, sta par od poletja, ko sta romanco oznanila na Instagramu s fotografijami s pariškega oddiha, a prav veliko časa za zmenke nimata.

"Mislim, da je verjetno zveza z Mathieujem še najbolj preprosta, kar je mogoče, ker sem toliko časa na poti. Hočem reči, ni bistveno, s kom hodim, ker ga tako ali tako nikdar zares ne vidim. Z Mathieujem lahko vsaj trenirava skupaj, smučava skupaj in nekako najdeva načine, da preživljava čas skupaj. On razume. Razume pritiske, razume obveze in vse to," je za Us Weekly pred igrami povedala Mikaela.

Ker par živi v različnih državah - ona je iz Kolorada, on pa živi v Franciji - morata za svoje zmenke pogosto prečkati ocean. "Iskreno, nisva imela prav veliko zmenkov, to razmerje je še precej sveže. Pravzaprav se je šele poleti začelo. Najin tipični zmenek je videti tako, da on prileti v ZDA ali pa da jaz letim v Francijo in potem najdeva kakšno zanimivo dejavnost za nekaj dni, potem pa, O. K., adijo, se vidiva naslednjič!"

Med smučarji je sicer zvez kar nekaj, med drugim med Francozi Jean-Baptistom Grangeem in Nastassio Noens ter Julienom Lizerouxjem in Tesso Worley, Švicarko Michelle Gisin in Italijanom Luco De Aliprandinijem ter kanadsko-ameriško navezo Marie Michelle Gagnon in Travisom Ganongom (oba sta zaradi poškodb OI izpustila).

Drsalske in deskarske ljubezenske zgodbe

Prvič kot par na olimpijskih igrah nastopata tudi ameriška umetnostna drsalca Evan Bates (28) in Madison Chock (25). Par sta bila sicer za kratek čas že kot najstnika, zvezo pa znova obudila leta 2011, ko sta začela skupaj drsati.

"Vedno sva se imela dobro, se nenehno smejala in preprosto uživala drug z drugim. Mislim, da je prav to prijateljstvo, ta podlaga vodilo do romance," je povedal Bates.

V ameriški drsalski reprezentanci sta sicer par še Chris in Alexa Knierim, v britanski pa Penny Coomes in Nick Buckland.

Par sta tudi na Češkem rojeni in v Italiji živeči umetnostni drsalec Ondrej Hotarek in italijanska drsalka Anna Cappellini. Drsalca sta se poročila leta 2015, je pa zanimivo, da par raje ne meša tekem z zakonom, zato drsata vsak z drugim partnerjem oz. partnerico - tudi v Pjongčangu.

V Pjongčangu nastopata tudi deskarja Jamie Anderson (22) in Tyler Nicholson (27). Američanka, ki je ubranila naslov olimpijske zmagovalke deskarske preizkušnje v snežnem parku, in Kanadčan sta se spoznala v kanadski meki za zimske športe Whistlerju in sta bila sprva prijatelja, preden je njuna zveza prerasla v romanco. "Zelo me podpira in je velik del mojega življenja. Trenirava skupaj in drug drugega priganjava. Tako je precej zabavneje," je povedala Andersonova.

Razmerje lahko tudi preizkušnja

Skupen nastop na olimpijskih igrah pa je lahko tudi preizkušnja za razmerje. Ruska igralca krlinga Anastazija Brizgalova in Aleksandr Krušelnicki sta se poročila lani in nimata nobenih težav, ko igrata skupaj v mešanih dvojicah. (V Pjongčangu sta osvojila bron, ki pa je zdaj vprašljiv, ker so njega prvega ujeli pozitivnega na dopingu.)

Norveška tekmovalca v krlingu Kristin Skaslien in Magnus Nedregotten imata z usklajevanjem športa z ljubeznijo več težav kot Rusa. Priznavata, da se med tekmo kdaj pa kdaj tudi spreta in da sta morala celo na partnersko terapijo.

"Ne krepi vedno najinega razmerja. Lahko se konkretno spreva na ledu, kar vodi v dolge pogovore po tekmi," je povedala Skaslienova. "Nekoč je eden teh prepirov privedel do tega, da je Magnus igral z napačno barvo. Midva sva bila rdeča, on pa se je sredi tekme zmedel in mislil, da sva rumena."

