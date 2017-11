Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Hope Solo je dvignila precej prahu lani po koncu olimpijskih iger v Riu. Vratarko je ameriška nogometna zveza zaradi izjav po presenetljivem četrtfinalnem porazu ameriške reprezentance proti Švedski suspendirala za šest mesecev zaradi neprimernih komentarjev. Foto: Reuters Proti Seppu Blatterju še teče preiskava švicarskih tožilcev v zvezi z njegovim domnevnim nezakonitim vodenjem Fife. Foto: Reuters Dodaj v

Hope Solo obtožila Seppa Blatterja spolnega nadlegovanja

Po Hollywoodu še športni svet

11. november 2017 ob 12:44

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ena najboljših vratark v ženskem nogometu in ena največjih ameriških športnic Hope Solo je obtožila nekdanjega prvega moža Fife, ki je organizacijo vodil dolgih 17 let, spolnega nadlegovanja.

Incident se je po besedah 36-letnice zgodil leta 2013 na podelitvi nagrad Ballon d'Or - tik preden je šla na oder in podelila nagrado. V intervjuju za portugalski časopis Expresso je dejala: "Sepp Blatter me je zgrabil za zadnjico." 81-letni Blatter je za britanski BBC zanikal obtožbe in dodal: "Ta izjava je absurdna."

Vratarka o incidentu ni spregovorila vse do zdaj. "Bila sem tako živčna pred podelitvijo. Podeljevala sem nagrado Ballon d'Or. Po podelitvi ga nisem videla, in to je bilo slabo. Nisem imela priložnosti, da mu bi rekla v obraz, naj se me nikoli več ne dotakne. Tako obračunavam z ljudmi - neposredno," je še dodala nogometna vratarka.

Njena zgodba prihaja v času, ko so številne ženske v Hollywoodu spregovorile o spolnem nadlegovanju. Plaz so sprožile obtožbe na račun nekoč mogočnega producenta Harveyja Weinsteina, ki ga je že 80 žensk obtožilo spolnega nadlegovanja in posilstev, nadaljevalo pa se je s Kevinom Spaceyjem, ki so ga zaradi spolnega nadlegovanja mladih moških in fantov tudi odpustili iz serije Hiša iz kart.

Poleg Weinsteina in Spaceyja se obtožb spolnega nadlegovanja v zadnjih tednih otepajo še Ben Affleck, Dustin Hoffman, Brett Ratner, Jeremy Piven, Danny Masterson in Ed Westwick.

"To sem spremljala skozi vso svojo kariero. Ne samo v Hollywoodu. Igralke velikokrat hodijo in se na koncu poročilo s svojimi trenerji, kar več kot očitno trenerji ne bi smeli početi, še posebej ne, če gre za mlajše igralke," je še izjavila vratarka.

K. K.