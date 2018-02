Izraelske oboževalke tožijo aktiviste, ker je Lorde odpovedala koncert

Lorde ne bo nastopila v Izraelu

1. februar 2018 ob 16:42

Tel Aviv - MMC RTV SLO

Tri goreče izraelske oboževalke pevke Lorde so se odločile, da vložijo tožbo proti dvema novozelandskima aktivistoma, ki sta domnevno prepričala pevko, da odpove svoj nastop v Tel Avivu.

Gre za prvi primer, kjer lahko civilisti tožijo tiste, ki pozivajo k bojkotu Izraela, kar jim omogoča razvpiti zakon, ki so ga na pobudo izraelskih aktivistov sprejeli leta 2011. Tožba je usmerjena proti Justine Sachs in Nadii Abu Šanab (prva judovskega, druga palestinskega rodu), ki sta prejšnji mesec napisali Lorde odprto pismo, v katerem sta jo pozvali, da "zavzame stališče" in se "pridruži bojkotu Izraela".

"Nastop v Izraelu pošilja napačno sporočilo. Koncert v Tel Avivu bi bil razumljen kot znak podpore politiki izraelske vlade, čeprav političnega položaja sploh ne bi komentirala," sta zapisali avtorici. V pismu sta izpostavili, da je izraelska "vojaška okupacija palestinskih ozemelj privedla v apartheid" in da Palestinci nimajo niti osnovnih pravic, kot je svoboda gibanja.

Lorde je na pismo odgovorila s tvitom, kjer je zapisala: "Upoštevano! Pogovarjala sem se s številnimi ljudmi o tem in upoštevala vse možnosti. Hvala vam, ker ste me podučili o tej temi. Ves čas se še vedno učim." Le teden dni za tem je odpovedala tamkajšnji koncert.

Tožbo je po poročanju britanskega Guardiana v imenu treh oboževalk vložila odvetniška skupina Shurat HaDin. V njej zahtevajo okoli 10.200 evrov odškodnine za "čustvene bolečine". "Ta dekleta so ideologinje. Prihodnje leto gredo v vojsko in se počutijo zelo osramočene in oškodovane na račun obtožb, ki so jih podali novozelandski aktivisti, ki so za vse okrivili Izraelce," je dejala njihova odvetnica Nitsana Darshan-Leitner.

"Na osebni in mednarodni ravni želijo sporočiti, da bodo tisti, ki bojkotirajo Izrael ali pozivajo k temu, za svoja dejanja odgovarjali in za to tudi plačali," je še dodala odvetnica. Sachsova je ob tem tvitnila, da je poteza "neumni podvig".

