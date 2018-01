Jana Kramer: Vsak dan je boj za to, da z možem ostaneva skupaj

Član Washington Redskins jo je večkrat prevaral

21. januar 2018 ob 19:01

Igralka in glasbenica Jana Kramer je za ameriške medije spregovorila o težavah, ki jih je v zakonsko življenje z igralcem ameriškega nogometa Mikom Caussinom prinesla njegova nezvestoba.

Kramerjeva je najbolj znana po vlogi v najstniški televizijski seriji The One Tree Hill, izdala pa je tudi dva glasbena studijska albuma. S Caussinom, sicer nogometašem Washington Redskins, sta pred oltar stopila maja 2015, a sta se leto dni pozneje razšla, saj naj bi jo on prevaral z več različnimi ženskami.

Kmalu zatem se je v Misisipiju zdravil zaradi zasvojenosti s spolnimi odnosi, vseeno pa sta s Kramerjevo našla skupno pot in poročne zaobljube obnovila ob koncu leta 2017.

"Če sem iskrena, je bila to res zdravilna izkušnja," je 34-letnica pojasnila za Us Weekly. "Nikoli si nočem reči, da sem zanjo hvaležna, saj je čisto vsak dan boj za to, da ostaneva povezana in skupaj. A hkrati naju je naredila občutno močnejša. Ne vem, kaj lahko prinese jutri ali dan zatem, a vem, da se oba dejavno trudiva, da nama uspe." Dodala je, da je bila obnovitev poročnih zaobljub za oba znak, da sta drug drugemu zdaj resnično predana in da "preteklost ostane nekaj, kar naju spodbuja, da sva boljša človeka".

Pojasnila je tudi razliko med zadnjimi božičnimi prazniki in tistimi leto predtem. "Leta 2016 sploh nisem vedela, ali nama bo uspelo. Ne bom rekla, da takrat nisva bila skupaj, a vseeno je bil čuden občutek." Je pa zelo vesela, da sta bila skupaj zadnji božič, dodala je, da se ji je zdel popoln.

Decembra je razkrila, da je družinsko življenje pretresel še spontani splav, zato je praznike izkoristila za razmislek o razmerju s Caussinom. "Samo ko pomislim, kako daleč sva prišla v enem letu, se mi zdi noro." Čeprav v prihodnost gleda optimistično, se zaveda, kako težko je. "Ne govorim, da je čudovito. Zakonsko življenje je trdo delo."

Zakonca imata skupaj eno hčerko, ki se je družinici pridružila avgusta 2015. "Vsak dan izziva mojo potrpežljivost, a mi hkrati vedno znova pokaže, kaj je resnična ljubezen."

