Jennifer Aniston želi, da bi se več razpravljalo o njenih profesionalnih uspehih

Mediji vseskozi pišejo izključno o njenih propadlih zvezah, samskem življenju, zlomljenem srcu

8. december 2018 ob 14:49

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška igralka Jennifer Aniston, ki že desetletja živi pod budnim očesom javnosti, je naveličana tega, da svet pogosteje razpravlja o njenih propadlih zvezah kot o njenih profesionalnih dosežkih.

V intervjuju za revijo Elle je 49-letnica, ki trenutno ni v razmerju, pa tudi otrok (še) nima, spregovorila o samskem stanu, zakonu, materinstvu in karieri.

Potožila je, da jo izjemno moti, da ljudje pozabljajo na vse, kar ji je v življenju uspelo. "Pozabljate na vse moje dosežke," je dejala in pripomnila, da ni pomembno le, da se razmerje nikoli ne konča, pač pa tudi, da je srečno. "Zakaj vsi hočemo srečen konec? Kaj pa srečen življenjski proces? Mislim, da je to tisto, kar šteje," pravi.

Vse od ločitve od Justina Therouxa, s katerim je bila igralka poročena sedem let, Jennifer vse pogosteje tudi javno govori o stereotipih, s katerimi se spoprijemajo neporočene ženske brez otrok. "Jezi me, da bi morale izpolnjevati neki ideal, po zgledu katerega so ljudje živeli v 50. letih prejšnjega stoletja," je še dejala.

Po Jenniferinih besedah (predvsem tabloidni mediji) pogosto ne morejo sprejeti, da je lahko tudi samska ženska brez otrok zelo srečna. To potrjuje tudi nedavna novica v ameriškem rumenem tisku, ki je navajala, da Jennifer in njen prvi mož Brad Pitt pričakujeta otroka.

Tudi ob ločitvi od Pitta so jo mediji namreč vseskozi prikazovali kot žrtev z zlomljenim srcem. Njen prvi zakon je bil še bolj pod drobnogledom medijev, saj jo je Pitt zapustil in se kmalu poročil z Angelino Jolie.

"Živimo v družbi, ki ženskam sporoča, da morajo do določenih let postati mame," na vse govorice in občasna pomilovanja odgovarja Anistonova, ob tem pa dodaja, da bi morali idejo "materinstva in poroke za vse ženske" dokončno izriniti iz mentalitete moderne družbe.

K. Ši.