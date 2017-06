Jennifer Garner jezna na revijo People: "Z vašo zgodbo nimam nič!"

Zvezdnico razjezila najnovejša naslovnica

1. junij 2017 ob 19:37

Igralka Jennifer Garner je znana po tem, da skrbno varuje svojo zasebnost, a vseeno njena tokratna poteza med zvezdniki ni ravno pogosta - javno je okrcala eno najbolj znanih revij o slavnih na svetu.

Na Facebooku je objavila uradno izjavo, da se distancira od zgodbe Jennifer Garner: Življenje po zlomljenem srcu, ki jo prinaša junijska izdaja revije People.

V njej se zvezdnica serije Alias smehlja z naslovnice, na kateri je zapisano: "Po koncu zakona z 'ljubeznijo njenega življenja' Benom Affleckom se pobira, spet išče srečo in začenja znova, pri 45 letih."

"Pri zgodbi niti malo nisem sodelovala"

"Opozorjena sem bila na Peoplovo naslovnico in zgodbo, ki dajeta vtis, kot da sem sodelovala pri tem," je zapisala Garnerjeva, ki je zatrdila, da za revijo ni pozirala, ni dala nikakršne izjave oziroma bila naprošena za avtorizacijo zgodbe.

"Ni nenavadno, da dobivam klice najbližjih, ki mislijo, da sem jim pozabila omeniti, da sem noseča, in to z dvojčkoma, ampak to je zaradi bizarnosti zelo lahko ignorirati. Tole sicer ni tragedija, ampak vpliva name in na mojo družino, zato sem želela stvari razčistiti, preden bodo mamine kolegice iz vrtnarskega krožka poskrbele, da ji bo pregorel telefon," je sarkastično dodala.

CNN je zaprosil za komentar tudi People. "Pišemo o hollywoodskih zvezdnikih, ki jih imajo naši bralci radi. Naša zgodba o Jennifer Garner je poštena in resnična. Da smo si na jasnem – ne vključuje govoric in ne pravi, da je noseča," so zapisali pri reviji, pri kateri so se pri zgodbi oprli za izjave "neimenovanega vira".

Aprila zahtevek za ločitev dokončno vložen

Hollywoodska zvezdnika Jennifer Garner in Ben Affleck sta veljala za enega najtrdnejših parov med slavnimi, nato pa sta junija 2015 v skupni izjavi presenetila s sporočilom, da se njun zakon po 10 letih končuje: "Po tehtnem premisleku sva sprejela težko odločitev, da se bova ločila. Še naprej bosta med nama vladala ljubezen in prijateljstvo, predvsem pa predanost za skupno vzgojo najinih otrok."

Paru so se v zakonu rodili danes enajstletna Violet, osemletna Seraphina in petletni Samuel.

Vendarle zahtevek za ločitev

Kmalu po novici o razhodu so zaokrožile novice, da bi bil razlog lahko njegovo ljubezensko razmerje z varuško, a je Affleck govorice zavrnil kot "smeti in kup laži".

Zaradi otrok sta tudi po novici o razhodu še vedno živela v isti hiši, skupaj pa hodila tudi na počitnice in se udeleževala praznovanj, zato so mediji začeli namigovati, da je ljubezen med njima znova zacvetela.

Toda skoraj dve leti po tem, ko sta presenetila z novico, da sta se razšla, sta sredi aprila letos (končno) vložila tudi zahtevo za ločitev.

