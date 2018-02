Jim Carrey proti Facebooku: Potrebujemo kapitalizem z vestjo

Prodal svoj delež v podjetju

7. februar 2018 ob 10:28

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriški igralec Jim Carrey je izbrisal svojo stran na Facebooku in pozval druge, da storijo enako. Razlog? Želi bojkotirati to družbeno omrežje, ker verjame, da je iz ruskega vmešavanja v ameriške volitve naredilo dobiček.

56-letni igralec je v torek na Twitterju zapisal: "Prodajam svoj delež v Facebooku in izbrisal bom tudi tudi svoj profil, ker je Facebook zaslužil z ruskim vmešavanjem v naše volitve in še vedno ni naredil dovolj, da bi se to končalo. Pozivam vse druge vlagatelje, ki jim je mar za našo prihodnost, da naredijo isto." Ob tem je prilepil risbo z napisom "fakebook".

"Noben zid nas ne bo zaščitil"

Carrey, ki je zaslovel s komičnimi vlogami, je nato objavil še sporočilo za javnost, v katerem je dodatno pojasnil svoje razmišljanje: "ZDA so dolgo uživale geografsko prednost, ker državo na obeh straneh obdajajo in ščitijo oceani. A družbena omrežja so ustvarila kibernetske mostove, ki jih lahko prečkajo tudi tisti, ki nimajo najboljših namenov. In mi jim to dopuščamo. Noben zid nas ne bo ščitil pred tem. Prizadevati si moramo, da bodo lastniki teh družbenih platform imeli več nadzora. Potrebujemo aktivistične vlagatelje, ki bodo razširiti to sporočilo. Svet zdaj nujno potrebuje kapitalizem z vestjo."

Pri Facebooku so razkrili, da bi lahko v zadnjih dveh letih kar 126 milijonov Američanov na tem omrežju videlo vsebine in spletne objave ruskih agentov, piše Telegraph. Vodstvo podjetja se je zato znašlo pod plazom kritik, ker naj bi dopuščalo propagando in lažne novice in ker ni naredilo dovolj za umik sumljivih novičarskih strani.

Rusija vpletanje vztrajno zanika

Novembra leta 2016 je ustanovitelj in izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg zavrnil obtožbe, da so lažne novice na časovnicah ljudi vplivale na izide ameriških predsedniških volitev. Tudi Rusija ves čas zanika, da je skušala vplivati na zmago Donalda Trumpa.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp — Jim Carrey (@JimCarrey) February 6, 2018

A. P. J.