Josh Homme med koncertom brcnil fotografinjo

Fotografinja napoveduje ovadbo

11. december 2017 ob 09:20

Los Angeles - MMC RTV SLO

Med božičnim koncertom je kitarist priljubljene ameriške skupine Queens of the stone age Josh Homme brcnil v fotoaparat in fotografinjo pri tem lažje poškodoval. Sam pravi, da ga je zanesel duh trenutka.

Prizadeta fotografinja Chelsea Lauren je na družbenem omrežju objavila posnetek Hommovega dejanja in pripisala: "Za noč, ki jo bom preživela na urgenci, se lahko zahvalim Joshu Hommu. Kakšen človek stori kaj takšnega?" Dodala je še, da je bilo zelo očitno, da jo je brcnil namerno. Homme to odločno zanika. "Izgubil sem se v zanosu nastopanja" je zapisal na Twiterju. Po poročanju BBC-ja roker upa, da mu bo fotografinja odpustila.

Kljub opravičilu so Homma obsodili številni zvezdniki in sledilci na družbenih omrežjih, med drugim tudi njegov prijatelj Anthony Bourdain, ki ga je označil za slabiča.

Brca, ki je fotografinjo ranila v predel nad očmi, pa ni njegovo prvo nasilno dejanje. Leta 2008 je glasbenik grozil istospolno usmerjenemu oboževalcu, nato pa je vanj vrgel steklenico.

Fotografinja je za BBC povedala tudi, da bo proti kitaristu vložila policijsko ovadbo.

K. Ši.