Kanye West: "Suženjstvo je izbira temnopoltih"

Sporna izjava ameriškega zvezdnika

2. maj 2018 ob 11:07

Hollywood - MMC RTV SLO

Ameriški raper Kanye West je s svojo podporo predsedniku Donaldu Trumpu v zadnjem času dvignil veliko prahu, tokrat pa je šokiral še s svojim pogledom na suženjstvo - izjavil je namreč, da je takšna gospodarsko-družbena ureditev "izbira temnopoltih".

Kanye, ki se (v nasprotju z večino zvezdnikov) z nazori ameriškega predsednika Donalda Trumpa strinja, je v pogovorni oddaji na ameriški televiziji TMZ spregovoril o suženjstvu, ki je pravni in ekonomski družbeni sistem, po katerem so ljudje obravnavani kot lastnina oziroma stvar.

Poudaril je, da je ureditev, ki je bila v družbi zakoreninjena več kot 400 let, v nekaterih predelih sveta pa obstaja še danes, "odločitev sužnjev". "400 let dolgo obdobje suženjstva je odločitev družbe temnopoltih, ki je mentalno omejena, lahko bi rekli celo, da je takšna družba v "mentalnem zaporu". Beseda zapor pa mi je všeč, ker temnopolte in belce združuje v eno raso," je še dejal Kanye.

Z izjavo je vzbudil burne odzive. Še posebej ostro se je odzval voditelj Van Lathan, ki je dejal: "Upravičen si do svojega mnenja. Medtem ko ti živiš lepo življenje, se moramo drugi spoprijemati z marginalizacijo črnske rase, ki je posledica 400 let dolgega suženjstva. Suženjstvo pa je bilo po tvojem mnenju 'izbira naših ljudi'. Tvoja izjava me je zelo prizadela."

Symone Sanders je ob incidentu dejala, da je Kanye primer nevarnega temnopoltega človeka v Ameriki. "Njegova izjava se mi gnusi. Suženjstvo je vse drugo kot svobodna izbira temnopoltih ljudi," je še zapisala na družbenem omrežju Twitter.

Kanye si je pozneje prizadeval popraviti nastalo škodo. Na družbenem omrežju je namreč zapisal, da s svojo izjavo ni nikakor želel povedati, da so ljudje v preteklosti sužnji postali po lastni volji. "Čeprav nas je bilo, številčno gledano, več, se zaradi miselne omejenosti takšnemu sistemu nismo uprli," je še zapisal.

V oddaji je spregovoril tudi o podpori ameriškemu predsedniku. "Ko delam stvari, za katere so drugi prepričani, da jih ne bi smel početi, se počutim svobodnega," je še dodal.

to make myself clear. Of course I know that slaves did not get shackled and put on a boat by free will — KANYE WEST (@kanyewest) May 1, 2018

My point is for us to have stayed in that position even though the numbers were on our side means that we were mentally enslaved — KANYE WEST (@kanyewest) May 1, 2018

K. Ši.