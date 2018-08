Kevin Federline v boju za višjo preživnino od Britney Spears za zdaj iztržil "le" sodne stroške

Sodni boj med nekdanjima zakoncema

17. avgust 2018 ob 16:59

Los Angeles - MMC RTV SLO

Kevin Federline, ki od Britney Spears zahteva, naj za njuna sinova plačuje višjo preživnino, je na sodišču za zdaj iztržil 100 tisoč dolarjev za pokritje sodnih stroškov.

Glasbena zvezdnica Britney Spears v skladu z dogovorom, ki sta ga sklenila ob ločitvi, nekdanjemu možu Kevinu Federlineu za preživnino njunih dveh sinov plačuje 20 tisoč dolarjev na mesec. 12-letnega Seana Prestona in 11-letnega Jadena Jamesa ima nekdanji par sicer v deljenem skrbništvu.

Federline je povečanje preživnine zahteval že pred nekaj meseci, z utemeljitvijo, da sta sinova starejša in posledično potrebujeta več denarja. Poleg tega je kot razlog za povišanje navedel tudi dejstvo, da je Britney Spears v času, od kar je bil sklenjen prvotni dogovor, zaslužila še precej več denarja. Sodni dokumenti so med obravnavo razkrili, da naj bi imela 36-letna pevka premoženje v vrednosti 56 milijonov dolarjev.

Federline je na sodišču povedal, da se življenje njunih dveh sinov močno razlikuje, ko stanujeta pri njem in ko stanujeta z mamo. Če je Britney svoje premoženje od ločitve povečala, so se Kevinovi prihodki namreč močno zmanjšali. Po njegovih navedbah naj bi trenutno služil okoli 3 tisoč dolarjev na mesec. Federlinov odvetnik je na sodišču izjavil, da si njegov klient za skrb za sinova zasluži 60 tisoč dolarjev na mesec.

Britney Spears je na to odgovorila, da že zdaj plačuje za večino stroškov obeh sinov, kar vključuje šolanje na zasebni šoli, tutorje, zunajšolske dejavnosti, oblačila in elektronske naprave. Ob tem Federlinu očita, da si denar želi predvsem zase in za svoje druge otroke, ne zgolj za preživljanje njunih dveh otrok. Nekdanji plesalec ima namreč še štiri druge otroke – 15-letnega Korija in 13-letnega Kaleba iz razmerja z nekdanjim dekletom Shar Jackson, s katero se je sestajal še pred Spearsovo, in dve hčerki, šestletno Jordan in štiriletno Peyton, s sedanjo ženo Victorio Prince.

Sodnik je odredil, da mora Britney Spears Federlinu, s katerim sta bila poročena med letoma 2004 in 2007, plačati 100 tisoč dolarjev za sodne stroške, saj je nekdanji plesalec sprva dogovor želel doseči zunaj sodišča. Sodni boj se bo sicer nadaljeval oktobra.

M. Z.