Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Lake Bell in Scott Campbell na modni zabavi revije Harper's Bazaar konec januarja letos. Foto: AP Sorodne novice Nova vloga za Lake Bell: postala je mama Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lake Bell drugič mama: hči Nova dobila bratca

Z materinskim poslanstvom se je "globoko poistovetila"

3. junij 2017 ob 11:44

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralka Lake Bell in njen mož, mojster tetovaž Scott Campbell, sta se razveselila drugega otroka: rodil se jima je deček.

Zvezdnica Skrivnega življenja naših ljubljenčkov - v tem animiranem filmu je glas posodila psički Chloe - je rastoči trebušček prvič pokazala decembra, ko se je s soprogom udeležila neke zvezdniške zabave v Los Angelesu.

Par se je spoznal leta 2011 na snemanju kratkožive HBO-jeve serije How To Make It In America, v kateri se je Campbell pojavil kot gost.

38-letna Bellova in 40-letni Campbell imata že dveletno hčer Novo.

O izkušnji materinstva je Lake leta 2015 povedala: "Ko imaš malčka, se zaveš, da je tvoje edino poslanstvo v življenju to, da pomagaš temu nemočnemu, zelo občutljivemu bitju. To je tvoj naboj. To je prvinsko in s tem se lahko globoko poistovetim."

A. K.