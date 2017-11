Lily Allen trdi, da jo je James Corden silil v neprijeten položaj

Corden se na pevkine izjave še ni odzval

25. november 2017 ob 16:08

Britanska pevka Lily Allen se je spomnila na svoj intervju z voditeljem Jamesom Cordenom v eni izmed oddaj na BBC-ju pred skoraj desetletjem, v kateri naj bi se voditelj do nje obnašal neprofesionalno.

Gledalci so si pogovor zapomnili po njenem odgovoru Cordenu, v katerem mu je odvrnila: "Kar pof**** me." Toda zdaj pravi, da ni bilo tako, kot je bilo videti na malih zaslonih. Corden, ki je v zadnjih letih postal priljubljen predvsem zaradi svoje rubrike Carpool Karaoke, v katerih gosti znane glasbenike, je bil leta 2008 gost v njeni pogovorni oddaji na tretjem programu BBC-ja Lily Allen and Friends.

V celotnem intervjuju sta se oba precej spogledovala drug z drugim. Corden ji je namenil kompliment, kako je "ljubka", in nadaljeval: "Poslušaj, kar ignoriraj tiste ljudi tam." Ona pa mu je odvrnila: "Kar pof**** me." Obrnila se je k občinstvu in dejala: "Tako se seže dekletu pod krilo, še preden jo vprašate, ali je samska."

Zdaj pa se je Allenova odločila, da deli z javnostjo svoje ozadje zgodbe. Kot pravi, še zdaleč ni bila zainteresirana za Coredena. Počutila se je, da jo Corden sili v igranje svoje igre. "Osvajal me je pred občinstvom v studiu. Če bi ga utišala, bi me označili za hladno ali polno sebe ali pa snobinjo," je pojasnila Allenova. Corden se na pevkine izjave še ni odzval.

