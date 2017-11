Meghan bo kmalu Harryjeva "cimra": "Harry ne skriva, ona je prava"

Par sta postala lansko poletje

22. november 2017 ob 11:27

London - MMC RTV SLO

Meghan Markle je končala snemanje serije Nepremagljivi dvojec (Suits), zato so jo mimoidoči že opazili v Londonu, kjer seveda preživlja čas s svojim dragim, princem Harryjem.

Paparaci so 36-letno igralko opazili med nakupovanjem v prestižni soseski Chelsea, sicer pa je nastanjena v hiški Nottingham Cottage, ki stoji na posestvu ogromne Kensingtonske palače, v kateri med drugim živita tudi vojvoda cambriški in vojvodinja cambriška, princ William in njegova Kate.

Britanci pričakujejo, da se bo temnolasa Meghan kmalu za stalno preselila v London in tako zapustila Toronto, mesto, ki je bilo vrsto let njen dom. Zaljubljeni parček bo skupaj preživel tudi dan zahvalnosti, ki ga praznujejo v ZDA. Meghan je bila sicer namreč v Los Angelesu, njen oče je belec, mama pa temnopolta. Ker prihajajo praznični dnevi, ko ljudje postanejo bolj čustveni, so rumeni mediji tudi vse bolj v pričakovanju zaroke para, ki je v zvezi od junija lani.

"Sva le dva človeka, ki sta se zaljubila"

Meghan in princ Harry, ki je od izvoljenke mlajši tri leta, sta se v javnosti prvič pojavila septembra letos, ko sta skupaj obiskala paraolimpijske igre za vojake, imenovane Invictus Games, ki jih je Harry ustanovil leta 2014. Na tribunah zaključne slovesnosti se jima je pridružila tudi igralkina mama. Meghan je sicer prvič spregovorila o njuni zvezi v oktobrski izdaji revije Vanity Fair, ko je dejala: "Moram vam povedati, da je vse skupaj zelo preprosto. Sva le dva človeka, ki sta se zaljubila in sta skupaj zelo srečna." Dodala je: "Vem, da bodo prišli dnevi, ko bova morala razkriti kaj več, zdaj pa upam, da bodo ljudje razumeli, da so to le najini trenutki."

Poznavalci britanske kraljeve družine so komentirali, da je morala Meghan zagotovo dobiti dovoljenje iz Londona za omenjeni intervju, kar kaže na "moč njunega odnosa in zaupanje v njuno ljubezen".

"Ni vprašanje, če, ampak kdaj"

Avgusta je Harry Meghan odpeljal na tritedenske počitnice v Afriko, oktobra pa je kraljica Elizabeta II. Meghan tudi osebno spoznala, saj jo je povabila na čaj v Buckinghamsko palačo.

"Harry ne skriva, da se želi poročiti z Meghan," pa je neimenovani vir izjavil za revijo People. "Ona je prava. Sploh ni več vprašanje, ali se seli v London, vprašanje je le, kdaj se bo to dokončno zgodilo."

A. P. J.